Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:31

edvardd написав: я по секрету скажу, что в мире нет дефицита металлов, есть дефицит геологов, и денег на освоение, одни торговцы развелись и менеджеры, а по земле ползать никто не хочет я по секрету скажу, что в мире нет дефицита металлов, есть дефицит геологов, и денег на освоение, одни торговцы развелись и менеджеры, а по земле ползать никто не хочет

a deficit

Ну здрасьте!В моей же цитате по цинку чуть выше написано:However, the group still expectsthis year of 263,000 tonnes.Сейчас есть дефицит на цинк и на медь. Но он небольшой, цена выросла не сильно.А вот когда потребление резко и внезапно возрастет, выкопать карьер или шахту быстро не получается. На освоение таких рудников уходят многие годы или даже десятилетия ...Вот тогда и наступает праздник на улице Инвестора.