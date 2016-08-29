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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:57
Libo написав: inside написав:
Если фото соответствует металлу о котором идет речь, то это sphalerite
Теперь рассказывайте как разбогатеть
Теперь надо проверить месторождения и кто их оперирует.
Сфалерит - сульфид цинка.
вы серьёзно, это развод лохов, мягко сказано...
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:44
Николаев
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Пора брать евро или еще будет падать?
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:22
Libo написав: edvardd написав:
Сфалерит - сульфид цинка.
вы серьёзно, это развод лохов, мягко сказано...
Конечно развод.
Но в каждом разводе есть доля правды.
Извлекаем рациональное зерно - цинк в последнее время подорожал на 75%.
Цена акций тоже. Поэтому может уже и поздно их покупать ...
Что следующее? Чтоб приготовиться заранее?Медь. Золото. Серебро.
я по секрету скажу, что в мире нет дефицита металлов, есть дефицит геологов, и денег на освоение, одни торговцы развелись и менеджеры, а по земле ползать никто не хочет
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edvardd
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:31
edvardd написав:
я по секрету скажу, что в мире нет дефицита металлов, есть дефицит геологов, и денег на освоение, одни торговцы развелись и менеджеры, а по земле ползать никто не хочет
Ну здрасьте!
В моей же цитате по цинку чуть выше написано:
However, the group still expects a deficit
this year of 263,000 tonnes.
Сейчас есть дефицит на цинк и на медь. Но он небольшой, цена выросла не сильно.
А вот когда потребление резко и внезапно возрастет, выкопать карьер или шахту быстро не получается. На освоение таких рудников уходят многие годы или даже десятилетия ...
Вот тогда и наступает праздник на улице Инвестора.
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Libo
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:10
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый накануне ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 10 мая по спросу не изменился, по предложению упал на 10,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 10 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1915, понизившись до $1,1904 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1900 на открытии торгов в Европе.
Дата: 11 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,16 UAH/USD
€ – 31,15/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:14
Привет из Днепра-2
Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:16
Proofy написав:
Николаев
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Пора брать евро или еще будет падать?
Всем добра. Мне вот кажется, нужно подождать решение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном ,продолжат или прекратят сотрудничество,если не выйдут как США ,о чем заявил Трамп,то будут санкции наложены на европейские компании и финансовые институты ,что ударит по евро.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:21
Привет из Днепра-3
К 10.19 на межбанке произошла радикальная смена тренда – появившиеся там «быки» подняли цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD. Наш консультант, однако, не верит в продолжительность этого роста.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:50
Привет из Днепра-4
По состоянию на 10.47 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,21/26,24 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 11 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты пока «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 11 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Дата: 10 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 26,05/26,10 UAH/USD
EUR 31,10/31,25 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 11 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,08/26,15 UAH/USD
€ 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $20,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня. В Запорожье дефицит СКВ.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:15
Привет из Днепра-5
Около 11.09 прогноз о недолговечности роста курса безналичного доллара реализовался – пара доллар-гривня на межбанке понизилась к 26,18/26,20 UAH/USD.
Дополуденная попытка отскока долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие по более значимым бидам с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,20/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в диссонансе со значительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
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