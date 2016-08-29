Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:10

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый накануне ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 10 мая по спросу не изменился, по предложению упал на 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 10 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1915, понизившись до $1,1904 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1900 на открытии торгов в Европе.



Дата: 11 мая 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,08/26,16 UAH/USD

€ – 31,15/31,40 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB



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