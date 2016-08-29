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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4947494849494950

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:15

Привет из Днепра-6

12.05 котировки доллара на межбанке понизилась к 26,17/26,19 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ, так что, есть вероятность пролонгации отката.

На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,07/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившихся оптовых продажах доллара, сменивших «перекос» из-за утреннего жесткого доминирования спроса на баланс спрос/предложение. Эти перемены не привели к ценовой ревизии – котировки рынка остались на утреннем уроне - 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.

Дата: 11 мая 2018 г. на 11.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,15/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:56

Перес де Куэльяр, somilitark
На рахунок долара, як думаєте, в'ялий мікротренд вверх з 11-12 квітня видихається? Будемо вертатись знову мацяти низи 11 квітня?
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:07

Привет из Днепра-7

Около 12.40 котировки безналичного «американца» совершили миниотскок: 26,18/26,20 UAH/USD. «Думаю, это здешний штатный кот Рыжик шалит», - успокоил нас гуру.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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