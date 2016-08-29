Привет из Днепра-6
12.05 котировки доллара на межбанке понизилась к 26,17/26,19 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ, так что, есть вероятность пролонгации отката.
На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,07/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившихся оптовых продажах доллара, сменивших «перекос» из-за утреннего жесткого доминирования спроса на баланс спрос/предложение. Эти перемены не привели к ценовой ревизии – котировки рынка остались на утреннем уроне - 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
Дата: 11 мая 2018 г. на 11.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,15/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB
US