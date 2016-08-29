Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:18

Привет из Днепра-8



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый накануне ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.



К 10.19 на межбанке произошла радикальная смена тренда – появившиеся там «быки» подняли цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD. Наш консультант, однако, не верит в продолжительность этого роста.



По состоянию на 10.47 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,21/26,24 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж.



Около 11.09 прогноз о недолговечности роста курса безналичного доллара реализовался – пара доллар-гривня на межбанке понизилась к 26,18/26,20 UAH/USD.



Дополуденная попытка отскока долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие по более значимым бидам с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,20/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика пребывает в диссонансе со значительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.



12.05 котировки доллара на межбанке понизилась к 26,17/26,19 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ, так что, есть вероятность пролонгации отката.



Около 12.40 котировки безналичного «американца» совершили миниотскок: 26,18/26,20 UAH/USD. «Думаю, это здешний штатный кот Рыжик шалит», - успокоил нас гуру.



Наконец, около 13.00 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,18/26,20 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 10 мая по спросу не изменился, по предложению упал на 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 10 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1915, понизившись до $1,1904 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1900 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 11 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты пока «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 11 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,07/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившихся оптовых продажах доллара, сменивших «перекос» из-за утреннего жесткого доминирования спроса на баланс спрос/предложение. Эти перемены не привели к ценовой ревизии – котировки рынка остались на утреннем уроне - 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,16 UAH/USD, евро – 31,15/31,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,4120 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 31,10/31,25 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,10/31,25 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,12 UAH/USD, евро – 30,90/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,05/26,16 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,15 UAH/USD; евро – 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,422 RUB/USD.



В пятницу валютный межбанк продемонстрировал в секторе доллара стремление к стабильности, для начала организовав отскок в дебюте сессии. Локальные максимумы довольно быстро были проданы, а средневзвешенный курс «американца» начал дрейфовать к уровням предыдущей сессии.



Основной причиной ожидаемых перемен в настроении, думается. стала пролонгация роста гривневой ликвидности, о чем дал понять выросший навес на транзитных и коррсчетах НБУ.



Полагаю, это «генеральная репетиция» ожидаемого на следующей неделе роста курса безналичного доллара на фоне заметного расширения гривневой ликвидности. Межбанк ждет очередное погашение трехмесячных ОВГЗ, которое, если не ошибаюсь, состоится 15 мая, а миллиард гривень или часть этого миллиарда появится на межбанке уже на следующих торгах межбанка.



Наличный рынок, как и прежде, продолжает «играть свою партию», партитуру которой написало состояние гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0) в соавторстве с региональными «нюансами», определяющими остроту дефицита предложения СКВ. Тем не менее, курсовые колебания наличного доллара ожидаются более «мягкими», чем динамика «зеленого» безнала, несмотря на сохранение перетока более дешевой наличной «зелени» на дорогой валютный межбанк.



В контексте ожидания появления на рынке «свежей» безналичной гривни и высоковероятный рост «зеленого» безнала, рискнем предположить легкий дрейф цен наличного «американца» в том же направлении. Без фанатизма.



US

