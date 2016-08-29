12.05 котировки доллара на межбанке понизилась к 26,17/26,19 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ, так что, есть вероятность пролонгации отката.
На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,07/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившихся оптовых продажах доллара, сменивших «перекос» из-за утреннего жесткого доминирования спроса на баланс спрос/предложение. Эти перемены не привели к ценовой ревизии – котировки рынка остались на утреннем уроне - 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый накануне ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.
Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.
К 10.19 на межбанке произошла радикальная смена тренда – появившиеся там «быки» подняли цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD. Наш консультант, однако, не верит в продолжительность этого роста.
По состоянию на 10.47 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,21/26,24 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж.
Около 11.09 прогноз о недолговечности роста курса безналичного доллара реализовался – пара доллар-гривня на межбанке понизилась к 26,18/26,20 UAH/USD.
Дополуденная попытка отскока долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие по более значимым бидам с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,20/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в диссонансе со значительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
12.05 котировки доллара на межбанке понизилась к 26,17/26,19 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ, так что, есть вероятность пролонгации отката.
Около 12.40 котировки безналичного «американца» совершили миниотскок: 26,18/26,20 UAH/USD. «Думаю, это здешний штатный кот Рыжик шалит», - успокоил нас гуру.
Наконец, около 13.00 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,18/26,20 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв. Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 10 мая по спросу не изменился, по предложению упал на 10,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 10 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1915, понизившись до $1,1904 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1900 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 11 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты пока «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 11 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,07/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившихся оптовых продажах доллара, сменивших «перекос» из-за утреннего жесткого доминирования спроса на баланс спрос/предложение. Эти перемены не привели к ценовой ревизии – котировки рынка остались на утреннем уроне - 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
В пятницу валютный межбанк продемонстрировал в секторе доллара стремление к стабильности, для начала организовав отскок в дебюте сессии. Локальные максимумы довольно быстро были проданы, а средневзвешенный курс «американца» начал дрейфовать к уровням предыдущей сессии.
Основной причиной ожидаемых перемен в настроении, думается. стала пролонгация роста гривневой ликвидности, о чем дал понять выросший навес на транзитных и коррсчетах НБУ.
Полагаю, это «генеральная репетиция» ожидаемого на следующей неделе роста курса безналичного доллара на фоне заметного расширения гривневой ликвидности. Межбанк ждет очередное погашение трехмесячных ОВГЗ, которое, если не ошибаюсь, состоится 15 мая, а миллиард гривень или часть этого миллиарда появится на межбанке уже на следующих торгах межбанка.
Наличный рынок, как и прежде, продолжает «играть свою партию», партитуру которой написало состояние гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0) в соавторстве с региональными «нюансами», определяющими остроту дефицита предложения СКВ. Тем не менее, курсовые колебания наличного доллара ожидаются более «мягкими», чем динамика «зеленого» безнала, несмотря на сохранение перетока более дешевой наличной «зелени» на дорогой валютный межбанк.
В контексте ожидания появления на рынке «свежей» безналичной гривни и высоковероятный рост «зеленого» безнала, рискнем предположить легкий дрейф цен наличного «американца» в том же направлении. Без фанатизма.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 2,68 коп., на торгах пятницы символически понизился на 0,58 коп., оказавшись на уровне 26,1980 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 мая с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.12 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,15/26,18, но спустя 5 минут, пережив радикальную смену тренда с «медвежьего» на «бычий», доллар вырос до 26,21/26,24 UAH/USD. Эти уровни доллар не покидал до 10.50, инициировав с этого часа коррекцию на появившихся на межбанке продажах СКВ. По состоянию на 11.09 доллар упал к 26,18/26,20, а спустя час уже находился на цифре 26,17/26,19 UAH/USD.
С 12.36 возобновился рост «американца», поднявшегося до 26,18/26,20 UAH/USD. Около 13.20, сохранив плавное подорожание, доллар приподнялся к 26,185/26,210, а спустя полтора часа, на 14.50 Киева, отметился на цифре 26,19/26,21 UAH/USD, которую не покидал до самого закрытия торгов.
На цифре 26,19/26,21 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 11 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1980 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,66% с 28,0672 UAH/USD до 26,1990 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 11 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 11 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на транзитных и коррсчетах НБУ накопился изрядный гривневый «навес» (остатки в нацвалюте на утро пятницы выросли с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн.), провоцируя держателей этой нацвалюты на локальные покупки СКВ.
Во-вторых, к приобретению безналичного доллара подталкивал и достигнутый на четверг его локальный минимум (с 04 мая средневзвешенный кус «американца» упал с уровня 26,3055 к отметке 26,1922 UAH/USD).
В-третьих, все участники межбанка ожидают на следующей неделе заметный рост гривневой ликвидности из-за погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ во вторник, в результате чего на рынке появится 1,0 млрд. грн., которые наверняка частью окажутся на межбанке. Поэтому 11-го некоторые игроки начали скупаться пораньше, не дожидаясь ажитаций.
В-четвертых, перед выходными часть игроков входит в «старый надежный» доллар ради спокойного отдыха в субботу-воскресенье.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 мая заметно повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, заметно вырос объем гривневого инструмента, дав возможность спекулянтам играть на повышение.
Во-вторых, экспортеры, воспользовавшись утренним ценовым отскоком, успели продать много «обязательного минимума» части внешнеторговой выручки.
В-третьих, рынок стал более сбалансированным (если накануне СКВ упала в цене на 2,68 коп., нынче ее «привес» составил лишь 0,58 коп.).
Дата: 11 мая 2018 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,08-10/26,14-15 UAH/USD (с утра – 26,07/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD) € – 31,25-28/31,45-48 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,30 UAH/EUR) RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не потребовалось ценовых ревизий.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне вялой торговли. По итогам дня, несмотря на равновесие покупок и продаж, обороты остались неважными, заслужив от оптовиков «четверку с минусом» и по сути, повторив показатели предыдущей сессии.
Дата: 11 мая 2018 г.
16.36 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра - 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,15 UAH/USDD) € – 31,25/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,35 UAH/EUR) RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,422 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового (до $20,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня. В Запорожье дефицит СКВ.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали рост активности продавцов доллара, постепенно выравнивавшей рынок.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившихся оптовых продажах доллара, сменивших «перекос» из-за утреннего жесткого доминирования спроса на баланс спрос/предложение. Эти перемены не привели к ценовой ревизии – котировки рынка остались на утреннем уроне - 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
После обеда, на рынке Запорожья равновесие покупок и продаж сохранилось, обеспечив тамошнему рынку заметный рост ликвидности. Заслужив «пятерку» по итогам дня, обороты заметно улучшили показатели предыдущей сессии.
Дата: 11 мая 2018 г. на 16.00 Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,08/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD) € – 31,15/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,40 UAH/EUR) RUB 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,420 UAH/RUB)