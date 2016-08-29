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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4948494949504951

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:41

  dimson написав:
  FairyPrince написав:Перес де Куэльяр, somilitark
На рахунок долара, як думаєте, в'ялий мікротренд вверх з 11-12 квітня видихається? Будемо вертатись знову мацяти низи 11 квітня?

стосовно долара

Або "щодо" долара, але ніяк не "на рахунок" :!: І не "вверх", а "вгору" :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:19

Коментар Національного банку щодо рівня інфляції в квітні 2018 року
11.05.2018
прес-реліз
У квітні 2018 року споживча інфляція продовжила сповільнюватися третій місяць поспіль і становила 13,1% у річному вимірі (порівняно з 13,2% у березні). Інфляція у місячному вимірі знизилася з 1,1% у березні до 0,8% у квітні. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики.

Хоча Національний банк очікував на подальше зниження інфляції в річному вимірі, її квітневий показник дещо перевищив прогноз, опублікований у "Інфляційному звіті" за квітень 2018 року, переважно за рахунок впливу найбільш волатильних компонент.

Як і в попередні місяці, на високих показниках інфляції позначилося.........
........
За оцінками Національного банку, відхилення фактичної інфляції у квітні від прогнозу є незначним та може бути нівельоване у наступні місяці. До того ж, монетарні умови є наразі достатньо жорсткими, щоб забезпечити поступове зниження споживчої інфляції у відповідності до прогнозу Національного банку (8,9% р/р на кінець 2018 року) та її повернення до цільового діапазону у середині 2019 року.


Ближайшее заседание комитета по манетарной политике 24 мая , думаю вряд ли НБУ будет снижать учетную ставку. Смею предположить что летом тоже вряд-ли будет снижена учетная ставка.
В то же время до конца лета крайне необходима определенность с МВФ и кредитами.
Если с МВФ не будет договоренностей то НБУ нужно будет еще больше поднимать ставку в начале осени .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:14

zzzzzz

Если МВФ слушает этого "парня" то эта влада уже ни-чо не получит. Об Украине он говорит про обманутые надежды революции 2014-го, расцвет коррупции и злоупотребления властью. Во общем даже Вайнштейн выглядит лучше в сравнение с ПАП-ом.

https://tvrain.ru/teleshow/dw_na_dozhde ... ej-463466/
moniks
 
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