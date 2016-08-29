Коментар Національного банку щодо рівня інфляції в квітні 2018 року 11.05.2018 прес-реліз У квітні 2018 року споживча інфляція продовжила сповільнюватися третій місяць поспіль і становила 13,1% у річному вимірі (порівняно з 13,2% у березні). Інфляція у місячному вимірі знизилася з 1,1% у березні до 0,8% у квітні. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики.
Хоча Національний банк очікував на подальше зниження інфляції в річному вимірі, її квітневий показник дещо перевищив прогноз, опублікований у "Інфляційному звіті" за квітень 2018 року, переважно за рахунок впливу найбільш волатильних компонент.
Як і в попередні місяці, на високих показниках інфляції позначилося......... ........ За оцінками Національного банку, відхилення фактичної інфляції у квітні від прогнозу є незначним та може бути нівельоване у наступні місяці. До того ж, монетарні умови є наразі достатньо жорсткими, щоб забезпечити поступове зниження споживчої інфляції у відповідності до прогнозу Національного банку (8,9% р/р на кінець 2018 року) та її повернення до цільового діапазону у середині 2019 року.
Ближайшее заседание комитета по манетарной политике 24 мая , думаю вряд ли НБУ будет снижать учетную ставку. Смею предположить что летом тоже вряд-ли будет снижена учетная ставка. В то же время до конца лета крайне необходима определенность с МВФ и кредитами. Если с МВФ не будет договоренностей то НБУ нужно будет еще больше поднимать ставку в начале осени .
Если МВФ слушает этого "парня" то эта влада уже ни-чо не получит. Об Украине он говорит про обманутые надежды революции 2014-го, расцвет коррупции и злоупотребления властью. Во общем даже Вайнштейн выглядит лучше в сравнение с ПАП-ом.