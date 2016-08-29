Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:08

В ечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в четверг относительно доллара на 2,68 коп., на торгах пятницы символически понизился на 0,58 коп., оказавшись на уровне 26,1980 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 11 мая с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,15/26,18, но спустя 5 минут, пережив радикальную смену тренда с «медвежьего» на «бычий», доллар вырос до 26,21/26,24 UAH/USD. Эти уровни доллар не покидал до 10.50, инициировав с этого часа коррекцию на появившихся на МЕЖБАНКЕ продажах СКВ.

По состоянию на 11.09 доллар упал к 26,18/26,20, а спустя час уже находился на цифре 26,17/26,19 UAH/USD.



С 12.36 возобновился рост «американца», поднявшегося до 26,18/26,20 UAH/USD.

Около 13.20, сохранив плавное подорожание, доллар приподнялся к 26,185/26,210, а спустя полтора часа, на 14.50 Киева, отметился на цифре 26,19/26,21 UAH/USD, которую не покидал до самого закрытия торгов.



На цифре 26,19/26,21 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 11 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1980 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,66% с 28,0672 UAH/USD до 26,1990 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на транзитных и коррсчетах НБУ накопился изрядный гривневый «навес» (остатки в нацвалюте на утро пятницы выросли с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн.), провоцируя держателей этой нацвалюты на локальные покупки СКВ.



Во-вторых, к приобретению безналичного доллара подталкивал и достигнутый на четверг его локальный минимум (с 04 мая средневзвешенный кус «американца» упал с уровня 26,3055 к отметке 26,1922 UAH/USD).



В-третьих, все участники межбанка ожидают на следующей неделе заметный рост гривневой ликвидности из-за погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ во вторник, в результате чего на рынке появится 1,0 млрд. грн., которые наверняка частью окажутся на межбанке. Поэтому 11-го некоторые игроки начали скупаться пораньше, не дожидаясь ажитаций.



В-четвертых, перед выходными часть игроков входит в «старый надежный» доллар ради спокойного отдыха в субботу-воскресенье.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 11 мая заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, заметно вырос объем гривневого инструмента, дав возможность спекулянтам играть на повышение.



Во-вторых, экспортеры, воспользовавшись утренним ценовым отскоком, успели продать много «обязательного минимума» части внешнеторговой выручки.



В-третьих, рынок стал более сбалансированным (если накануне СКВ упала в цене на 2,68 коп., нынче ее «привес» составил всего лишь 0,58 коп.).











Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 11 мая вновь порадовал разнообразием настроений, курсовых динамик и оборотов.



Как и накануне, полагаю, все определяли «географические» «нюансы» в лице состояния гривневой ликвидности, уровня дефицита наличной СКВ и, разумеется, готовности клиентов «налички» «в отдельно взятом» регионе страны.



Начнем с курсовой динамики.



На рынках столицы, Харькова и Крыжополя в течение пятницы доллар терял в цене.



Запорожье и Одесса отличались относительной курсовой стабильностью.



На рынке Днепра местные дилеры пытались «расшевелить» пассивную клиентуру ростом цен.

В отличие от вышеозначенного разнообразия, у рынков вышеперечисленных населенных пунктов в пятницу была одна общая черта - по итогам сессии 11 мая везде сложилось равновесие покупок и продаж. Главным образом в паре доллар-гривня.

Но эта «поголовная» сбалансированность далеко не везде гарантировала рост оборотов.



Если в Запорожье местные дилеры наконец-то похвалились отличными оборотами, в столице, Днепре, Харькове и в Крыжополе местным валютчикам пришлось довольствоваться далекими от оптимальных уровнями ликвидности, повторившими показатели предыдущей сессии.



Выходной день 7 км. В Одессе предопределил снижение оборотом тамошнего рынка наличных.



В целом же можно констатировать редкое по нынешним временам совпадение настроения рынков наличного и безналичного долларом, к пятнице оказавшиеся в полосе относительной курсовой стабильности.



Тем не менее, в течение 11-го на «неформальном» наличном рынке все-таки наблюдалась некоторая курсовая динамика.



На протяжении пятницы позиция спрос наличного «неформального» доллара либо не изменялась (Киев, Запорожье, Одесса), либо прибавила 1,0 коп. (Днепр), либо потеряла 1,0-3,0 коп. (Крыжополь, Харьков).



Офера наличного «американца» 11-го либо не изменились (Одесса, Крыжополь), либо потеряли 1,0-4,0 коп. (Запорожье, Киев, Харьков), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Днепр).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» доллара либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Харьков, Киев, Одесса, Крыжополь), либо не изменились (Запорожье), либо прибавили 2,0 коп. (Днепр).

Позиция «предложение» по сравнению с закрытием 10 мая в пятницу либо потеряла 1,0-3,0 коп. (Одесса, Харьков, Киев, Запорожье, Крыжополь), либо прибавила 1,0-2,0 коп. (Днепр).



Таким образом, наличный рынок в пятницу в значительной степени снова продемонстрировал свою «автономию» и независимость от валютного межбанка, решая свои «личные» проблемы, которые, как оказалось, в разных регионах страны заметно отличаясь, радуя досужую публику разнообразием.



А теперь самое время потолковать о нюансах торгов 11 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого вновь огорчили местных дилеров своей пассивностью.



Торги 11 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08-10/26,14-15 UAH/USD, евро – 31,25-28/31,45-48 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, причем это равновесие не нуждалось в поддержке ценовыми ревизиями.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне вялой торговли. По итогам дня, несмотря на равновесие покупок и продаж, обороты остались невысокими, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку» и по сути, повторив показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара не выросли на 1,0-3,0 коп., офера прибавили 1,0-2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросла на 2,0 коп., предложение «потяжелело» на 1,0-2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,08-10/26,14-15 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не требовало ценового «вмешательства».



Сразу пополудни на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменившись с открытия в паре доллар-гривня, составили: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь ликвидностью на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная, но «очень вялая» торговля, которая как считали местным оптовики-«неформалы» нуждалась на сей раз в более-менее радикальных переменах. Исключительно ради того, чтобы «расшевелить» пассивных клиентов. Оптовики решили поднять текущие уровни цен. Помогло не очень – ни заметный даже по нынешним временам рост цен, ни итоговый баланс спрос/предложение не сумели обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку с минусом», констатировала повторение не самых лучших показателей предыдущей сессии.



На протяжении 11 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера прибавили 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием 10 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., позиция «предложение» повысилась на 1,0-2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 мая уровнями 31,25-28/31,45-48 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность рост бидов и оферов на 10,0-13,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 10,0-13,0 коп., офера прибавили 5,0-8,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 11 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



При этом стартовавшее на старте европейской сессии ралли пары евро-доллар мирового рынка forex в полной мере отразилось лишь на внутридневной курсовой динамике наличной пары евро-гривня рынка Днепра, которая заметно прибавила в цене. Дилеры рынков остальных населенных пунктов по сути, проигнорировали этот рост евро «в миру». Кто знает, может быть, они поступили рационально.



Меж тем, ралли пары евро-доллар на мировом валютном рынке в очередной раз констатировало надежное закрепление евро выше концептуальнозначимой отметки

$1,1900, что было учтено нашими валютчиками, которые заметно повысили биды и офера евронала в течение пятницы.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1914 к отметке $1,1943, констатировав внутридневное его повышение на скромные 29 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом касание парой отметки $1,1965 около 17.00 Киева.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 11 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1915 пара евро-доллар до 09.30 Киева не покидала этой цифры, совершив в указанный час локальный провал до $1.1896, пытаясь выбраться из которого пара евро-доллар инициировала динамичное ралли, которое и привело ее к вышеупомянутому внутридневному максимуму ($1,1965) около 17.00 Киева.



Последовавшая засим коррекция, уронила евро по состоянию на 18.30 Киева до цифры $1,1935. Новое «реабилитационное» ралли, затеянное парой евро-доллар после 18.35, вернуло пару на уровень $1,1956¸который она не покидала до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс американского доллара к евро продолжает снижаться в пятницу на европейской сессии рынка forex после существенного падения накануне на более слабых, чем ожидалось, данных об инфляции в США.



Курс евро около 15.40 Киева находится на уровне $1,1943 по сравнению с $1,1915 на закрытие предыдущей сессии. В четверг доллар подешевел на 0,5% относительно европейской валюты.



Курс доллара к иене опустился в пятницу до 109,28 иены против 109,4 иены накануне.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,2%. С начала этой недели его значение уменьшилось на 0,1%, и индикатор может завершить снижением первую неделю из четырех.



Статданные, опубликованные в четверг министерством труда США, указали на более низкие, чем ожидалось, темпы базовой инфляции в стране.



Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,1% относительно марта и на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Динамика обоих показателей была на 0,1 процентного пункта слабее ожиданий рынка.



Сохранение низких темпов инфляции позволяет предположить, что Федрезерву не придется наращивать темпы нормализации кредитно-денежной политики.



Ослабление ожиданий в отношении темпов подъема базовой процентной ставки американским Центробанком является негативным фактором для доллара, отмечают эксперты.



Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард в пятницу заявил, что Центробанку нет необходимости продолжать подъем ставки, поскольку кредитно-денежная политика достигла «нейтрального» состояния, в то время как инфляционные ожидания близки к целевому уровню или ниже его.



Ранее на этой неделе долларовый индекс USDX поднялся до максимального уровня с конца декабря прошлого года. Его подъем эксперты связывают в том числе и с сохраняющимся расхождением в политике Федрезерва США и других ведущих мировых ЦБ.



«Единственный регион, действительно преподносящий приятные сюрпризы в плане экономики», - это США, в связи с чем лишь ФРС готова повышать ставку, таково мнение аналитика Royal London Asset Management Тревора Гритэма.



Федрезерв ранее дал понять, что нацелен еще на два повышения ставки в 2018 году, помимо мартовского подъема на 0,25 процентного пункта.



Евро в пятницу побывал у новых сессионных максимумов на $1,1960, но затем снизилась до $1,1943 по состоянию на 18.50 Киева. Пара укрепляется второй день подряд.



Индекс доллара USDX продолжает тестировать уровни около 92,60 пунктов из-за фиксации прибыли по доллару после слабых данных по инфляции и решения Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном. Уровни сопротивления находятся на $1,2000 и $1,2113, а поддержки проходят на $1,1823 и $1,1718.



Возвращаясь к наиболее значимым на уходящей неделе событиям на рынке forex, напомним, что пара евро-доллар в среду показала новый минимум в районе $1,1825, после чего началась коррекция.



Пара евро-доллар поднималась к $1,1945 в четверг после публикации данных по инфляции в США в 15.30 Киева.



Индекс потребительских цен показал рост чуть слабее ожиданий, 0,2% м/м против прогноза 0,3% м/м, по стержневому компоненту рост на 0,1% м/м (прогноз 0,2% м/м).

В годовом выражении инфляция выросла с 2,4% г/г до 2,5% г/г, как и ожидалось, стержневой показатель остался неизменным на уровне 2,1% г/г, хотя ожидался рост до 2,2%.

В целом инфляция вышла на уровне прогнозов, и постепенный рост инфляции налицо, так что чуть более медленный рост инфляции, очевидно, не заставит ФРС отказаться от повышения ставок. Тем не менее, рынок отреагировал краткосрочным падением доллара, но уже через 2 часа после выхода данных пара евро-доллар вновь упала к отметке $1,1880, в районе которой цена находилась до публикации новости.



Впрочем, к 19.50 Киева в пятницу цена вновь идет вверх и тестирует отметку $1,1956.



Мы по-прежнему считаем, что пара евро-доллар вновь вернется к росту в ближайшее время и еще покажет как минимум $1,210/1,215, и дело не в инфляции и перспективах повышения ставок.



Со стороны аппетитов к риску здесь препятствий нет – американские индексы растут на этой неделе, индекс Dow Jones поднялся на 18.50 Киева до отметки 24 853 пунктов.



Мы по-прежнему полагаем, что в текущей ситуации удорожание доллара не выгодно США – бюджетное стимулирование экономики в США (прежде всего за счет налоговой реформы) по сути, только началось. В такой ситуации, чем дешевле будет доллар, тем выше будет отдача на экономический рост от каждого потраченного на финансирование дефицита бюджета США доллара.



При этом Казначейство США накопило на счетах в ФРС запасов в $354 млрд., и может позволить себе частично их потратить в ближайшие месяцы с расчетом на то, что осенью начнется новый цикл агрессивного размещения госдолга.



Пока же Казначейство США размещает средние объемы долга (например, по 4-недельным векселям $45 млрд. еженедельно). Долларовая ликвидность, изъятая во время цикла привлечения в феврале-марте, должна начать возвращаться в экономику и начать давить на курс доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,25-28/31,45-48 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные «привесы» в 10,0-13 коп. бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 11 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 10,0-13,0 коп. с закрытия четверга спросу и прибавившему 5,0-8,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 мая по спросу и по предложению не изменились.



В пятницу валютный межбанк продемонстрировал в секторе доллара стремление к стабильности, для начала организовав отскок в дебюте сессии. Локальные максимумы довольно быстро были проданы, а средневзвешенный курс «американца» начал дрейфовать к уровням предыдущей сессии.



Основной причиной ожидаемых перемен в настроении, думается, стала пролонгация роста гривневой ликвидности, о чем дал понять выросший «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ.



Полагаю, это «генеральная репетиция» ожидаемого на следующей неделе роста курса безналичного доллара на фоне заметного расширения гривневой ликвидности. Межбанк ждет очередное погашение трехмесячных ОВГЗ, которое, если не ошибаюсь, состоится 15 мая, а миллиард гривень или часть этого миллиарда появится на межбанке уже на следующих торгах межбанка.



Наличный рынок, как и прежде, продолжает «играть свою партию», партитуру которой написало состояние гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0) в соавторстве с региональными «нюансами», определяющими остроту дефицита предложения СКВ. Тем не менее, курсовые колебания наличного доллара ожидаются более «мягкими», чем динамика «зеленого» безнала, несмотря на сохранение перетока более дешевой наличной «зелени» на дорогой валютный межбанк.



В контексте ожидания появления на рынке «свежей» безналичной гривни и высоковероятный рост «зеленого» безнала, рискнем предположить легкий дрейф цен наличного «американца» в том же направлении. Без особого, впрочем, фанатизма.



US