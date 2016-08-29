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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:53
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Если с МВФ не будет договоренностей то НБУ нужно будет еще больше поднимать ставку в начале осени
Иначе никак. Если не высасывать "бумагу" через облигации - пойдёт инфляция и девальвация. А без повышения ставки - интереса в ОВГЗ нет (не будет)
На психологическом факторе курс может улететь даже без бумаги и с высокой ставкой ,но ограничить смогут ,уже проходили ,разрыв только получится между офф. и ЧР гривны так в 3-4.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:08
Hogtown написав:moniks
Если МВФ слушает этого "парня" то эта влада уже ни-чо не получит.
Почему не получит? Получит, но на определенных условиях, а именно, если они уйдут. Им могут даже пообещать гарантии, как в свое время кучмО. Если они, т.е. "влада", на эти условия не согласятся, а пока не соглашаются, то их начнут щемить - счета, недвижимость, и т.д. и т.п.
На сегодня для Запада они обуза, они просто дискредитируют декларируемые Западом ценности и тем самым и сам Запад показывая его двойные стандарты и двуличность в глазах украинцев и собственного населения.
И еще, для нынешнего "обкома" эти люди никто, даже хуже - это люди маккейна и хиллари, которые вели за нее пропагандистскую кампанию в украинских СМИ.
Боюсь, если встанет во втором туре выбор между меньшим злом и БОЛЬШИМ ,назад в прошлое ,то я выберу меньшее,либо снесут всех без разбора.Как то так мне видится ситуация.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:34
Перес де Куэльяр написав:
снесут всех без разбора.
Это как ?
Раскройте мысль
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Vadim V
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