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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4949495049514952

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:53

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Если с МВФ не будет договоренностей то НБУ нужно будет еще больше поднимать ставку в начале осени

Иначе никак. Если не высасывать "бумагу" через облигации - пойдёт инфляция и девальвация. А без повышения ставки - интереса в ОВГЗ нет (не будет)

На психологическом факторе курс может улететь даже без бумаги и с высокой ставкой ,но ограничить смогут ,уже проходили ,разрыв только получится между офф. и ЧР гривны так в 3-4.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:08

  Hogtown написав:moniks
Если МВФ слушает этого "парня" то эта влада уже ни-чо не получит.

Почему не получит? Получит, но на определенных условиях, а именно, если они уйдут. Им могут даже пообещать гарантии, как в свое время кучмО. Если они, т.е. "влада", на эти условия не согласятся, а пока не соглашаются, то их начнут щемить - счета, недвижимость, и т.д. и т.п.
На сегодня для Запада они обуза, они просто дискредитируют декларируемые Западом ценности и тем самым и сам Запад показывая его двойные стандарты и двуличность в глазах украинцев и собственного населения.

И еще, для нынешнего "обкома" эти люди никто, даже хуже - это люди маккейна и хиллари, которые вели за нее пропагандистскую кампанию в украинских СМИ.
Боюсь, если встанет во втором туре выбор между меньшим злом и БОЛЬШИМ ,назад в прошлое ,то я выберу меньшее,либо снесут всех без разбора.Как то так мне видится ситуация.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:34

  Перес де Куэльяр написав:
снесут всех без разбора.

Это как ? :shock: Раскройте мысль
Vadim V
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