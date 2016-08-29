Hogtown написав:

Если МВФ слушает этого "парня" то эта влада уже ни-чо не получит.

Почему не получит? Получит, но на определенных условиях, а именно, если они уйдут. Им могут даже пообещать гарантии, как в свое время кучмО. Если они, т.е. "влада", на эти условия не согласятся, а пока не соглашаются, то их начнут щемить - счета, недвижимость, и т.д. и т.п.На сегодня для Запада они обуза, они просто дискредитируют декларируемые Западом ценности и тем самым и сам Запад показывая его двойные стандарты и двуличность в глазах украинцев и собственного населения.И еще, для нынешнего "обкома" эти люди никто, даже хуже - это люди маккейна и хиллари, которые вели за нее пропагандистскую кампанию в украинских СМИ.