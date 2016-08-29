Если МВФ слушает этого "парня" то эта влада уже ни-чо не получит.
Почему не получит? Получит, но на определенных условиях, а именно, если они уйдут. Им могут даже пообещать гарантии, как в свое время кучмО. Если они, т.е. "влада", на эти условия не согласятся, а пока не соглашаются, то их начнут щемить - счета, недвижимость, и т.д. и т.п. На сегодня для Запада они обуза, они просто дискредитируют декларируемые Западом ценности и тем самым и сам Запад показывая его двойные стандарты и двуличность в глазах украинцев и собственного населения.
И еще, для нынешнего "обкома" эти люди никто, даже хуже - это люди маккейна и хиллари, которые вели за нее пропагандистскую кампанию в украинских СМИ.
Боюсь, если встанет во втором туре выбор между меньшим злом и БОЛЬШИМ ,назад в прошлое ,то я выберу меньшее,либо снесут всех без разбора.Как то так мне видится ситуация.
В Запорожье олень столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает издание Depo.ua ссылаясь на информацию местной патрульной полиции. Инцидент произошел 11 мая на Днепровском шоссе в Запорожье. Как пишет издание, водитель автомобиля «Джили» не смог увернуться от выскочившего на дорогу сохатого.Стоит отметить, что после столкновения испуганное животное убежало, но, скорее всего, получила серьезные повреждения.
....от цікаво, то закон про ЗАБОРОНУ гральних автоматів відмінено, чи як? (сьогодні у "кублі-притоні", яких є БЕЗЛІЧ по Львову - день відкритих дверей!) ...цікаво, якщо відправити ті фото на сайт гарячої лінії мерії міста, то приїдуть і закриють цей заклад? - чи, швидше, закриють мене?!
Долярчик написав:....от цікаво, то закон про ЗАБОРОНУ гральних автоматів відмінено, чи як? (сьогодні у "кублі-притоні", яких є БЕЗЛІЧ по Львову - день відкритих дверей!) ...цікаво, якщо відправити ті фото на сайт гарячої лінії мерії міста, то приїдуть і закриють цей заклад? - чи, швидше, закриють мене?!