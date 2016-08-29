На психологическом факторе курс может улететь даже без бумаги и с высокой ставкой ,но ограничить смогут ,уже проходили ,разрыв только получится между офф. и ЧР гривны так в 3-4.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:53
На психологическом факторе курс может улететь даже без бумаги и с высокой ставкой ,но ограничить смогут ,уже проходили ,разрыв только получится между офф. и ЧР гривны так в 3-4.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:08
Боюсь, если встанет во втором туре выбор между меньшим злом и БОЛЬШИМ ,назад в прошлое ,то я выберу меньшее,либо снесут всех без разбора.Как то так мне видится ситуация.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:34
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:28
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:29
олени...
В Запорожье олень столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает издание Depo.ua ссылаясь на информацию местной патрульной полиции.
Инцидент произошел 11 мая на Днепровском шоссе в Запорожье.
Как пишет издание, водитель автомобиля «Джили» не смог увернуться от выскочившего на дорогу сохатого.Стоит отметить, что после столкновения испуганное животное убежало, но, скорее всего, получила серьезные повреждения.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:54
Re: Валютный рынок в контексте
....от цікаво, то закон про ЗАБОРОНУ гральних автоматів відмінено, чи як?
(сьогодні у "кублі-притоні", яких є БЕЗЛІЧ по Львову - день відкритих дверей!)
...цікаво, якщо відправити ті фото на сайт гарячої лінії мерії міста, то приїдуть і закриють цей заклад? - чи, швидше, закриють мене?!
... хто дасть відповідь на виділене запитання?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:55
копійніть, плізззз, а то труть, що нема ради!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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