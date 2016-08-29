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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4949495049514952

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:53

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Если с МВФ не будет договоренностей то НБУ нужно будет еще больше поднимать ставку в начале осени

Иначе никак. Если не высасывать "бумагу" через облигации - пойдёт инфляция и девальвация. А без повышения ставки - интереса в ОВГЗ нет (не будет)

На психологическом факторе курс может улететь даже без бумаги и с высокой ставкой ,но ограничить смогут ,уже проходили ,разрыв только получится между офф. и ЧР гривны так в 3-4.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:08

  Hogtown написав:moniks
Если МВФ слушает этого "парня" то эта влада уже ни-чо не получит.

Почему не получит? Получит, но на определенных условиях, а именно, если они уйдут. Им могут даже пообещать гарантии, как в свое время кучмО. Если они, т.е. "влада", на эти условия не согласятся, а пока не соглашаются, то их начнут щемить - счета, недвижимость, и т.д. и т.п.
На сегодня для Запада они обуза, они просто дискредитируют декларируемые Западом ценности и тем самым и сам Запад показывая его двойные стандарты и двуличность в глазах украинцев и собственного населения.

И еще, для нынешнего "обкома" эти люди никто, даже хуже - это люди маккейна и хиллари, которые вели за нее пропагандистскую кампанию в украинских СМИ.
Боюсь, если станет выбор во втором туре между меньшим злом Пётром и БОЛЬШИМ типа ж*** назад в прошлое ,то я выберу меньшее, при другом выборе снесут всех без разбора и недобитых и нынешних .Как то так мне видится ситуация.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 11 тра, 2018 23:10, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:34

  Перес де Куэльяр написав:
снесут всех без разбора.

Это как ? :shock: Раскройте мысль
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:28

  Перес де Куэльяр написав:На психологическом факторе курс может улететь даже без бумаги и с высокой ставкой .

  дядя Caша написав: Без гривни рост доллара невозможен.

US
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:29

олени...

В Запорожье олень столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает издание Depo.ua ссылаясь на информацию местной патрульной полиции.
Инцидент произошел 11 мая на Днепровском шоссе в Запорожье.
Как пишет издание, водитель автомобиля «Джили» не смог увернуться от выскочившего на дорогу сохатого.Стоит отметить, что после столкновения испуганное животное убежало, но, скорее всего, получила серьезные повреждения.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:22

  Перес де Куэльяр написав:На психологическом факторе курс может улететь даже без бумаги и с высокой ставкой


Паника страшная сила,зимой люди говорили,что даже бабули прибегали "купить 5-10-20" долларов,так что правильная обработка оленей,отсутствие заливок от НБУ и вуаля,на тонком рынке моментально пропадают клиентские продажи,а там и депозитчики подтягиваются,снимающие с текущих счетов и кредитчики с з.п. карточек,саморазогрев рынка и летим под 40.

Потом будет откат,но это уже будет потом))))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:48

Осень , это пора когда трудно кому то доказать , что доллар не будет расти , уже традиция и вся свободная гривна конвертируется в валюту .Я об этом психологическом факторе который существует в сознании «пересичних» и бизнеса .Вы думаете сейчас гривны нет ? Она есть , но не для валюты , пока.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:21

  Перес де Куэльяр написав: при другом выборе снесут всех без разбора и недобитых и нынешних .Как то так мне видится ситуация.


Никто уже никого сносить не будет.
Два опыта наступания на грабли дали результат.
Недовольные просто валят за бугор с формулировками "тут уже ничего не поменяешь" или "ещё пятнадцать-двадцать лет тратить на реформы и шоковые терапии неохота"
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 00:01

  edvardd написав:В Запорожье олень столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает издание Depo.ua ссылаясь на информацию местной патрульной полиции.
Инцидент произошел 11 мая на Днепровском шоссе в Запорожье.
Как пишет издание, водитель автомобиля «Джили» не смог увернуться от выскочившего на дорогу сохатого.Стоит отметить, что после столкновения испуганное животное убежало, но, скорее всего, получила серьезные повреждения.


В свое время видел человека,врезавшегося в сохатого на мотоцикле минск он же тогда в народе макака,последствия такого плана:трясущийся,хромающий мотоциклист,толкающий молча,склоня голову,свою макаку домой,при встрече попытался судорожно закурить.При осмотре мотоцикла обнаружено: вдавленную внутрь фару,согнутый замок зажигания,в нем пучки жесткой шерсти похожей скорее на щетину 5-7см,по словам водителя он двигался со скоростью не больше 60км/ч,дорога там неосвещенная,густые посадки с обеих сторон,дорогу внезапно,пересек лось под 2-ва
метра роста,выскочил он неожиданно,водитель даже не успел затормозить,от сильного удара обое улетели с трассы,что смягчило их падения на грунтовку,лось встрепенулся и убежал а мотоциклист перебывая в кромешном шоке долго не мог понять,что с ним случилось,потом
пошел на свет населенного пункта,волоча свою макаку.Так получилось,что одним из первых,кто его встретил был и я,он ничего не соображал и только просил закурить,руки так тряслись,что он сам не мог.Эх,давно это было,очень,после этого,такие случаи были очень редки,больше относилось к Черниговщине,Сумщине,вообще климат и эко система сильно с того времени сильно поменялась,пропали целые виды,как животных так и рыб,так и уровня воды в колодцах и водоемах.
P.S по $ пока так: Все нормально...падаем(С)c возможностью незначительного разворота и уравновешивания в период отпусков.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 00:16

Re: Валютный рынок в контексте

Zebra
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