Додано: Суб 12 тра, 2018 00:01

edvardd написав: В Запорожье олень столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает издание Depo.ua ссылаясь на информацию местной патрульной полиции.

Инцидент произошел 11 мая на Днепровском шоссе в Запорожье.

Как пишет издание, водитель автомобиля «Джили» не смог увернуться от выскочившего на дорогу сохатого.Стоит отметить, что после столкновения испуганное животное убежало, но, скорее всего, получила серьезные повреждения. В Запорожье олень столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает издание Depo.ua ссылаясь на информацию местной патрульной полиции.Инцидент произошел 11 мая на Днепровском шоссе в Запорожье.Как пишет издание, водитель автомобиля «Джили» не смог увернуться от выскочившего на дорогу сохатого.Стоит отметить, что после столкновения испуганное животное убежало, но, скорее всего, получила серьезные повреждения.

В свое время видел человека,врезавшегося в сохатого на мотоцикле минск он же тогда в народе макака,последствия такого плана:трясущийся,хромающий мотоциклист,толкающий молча,склоня голову,свою макаку домой,при встрече попытался судорожно закурить.При осмотре мотоцикла обнаружено: вдавленную внутрь фару,согнутый замок зажигания,в нем пучки жесткой шерсти похожей скорее на щетину 5-7см,по словам водителя он двигался со скоростью не больше 60км/ч,дорога там неосвещенная,густые посадки с обеих сторон,дорогу внезапно,пересек лось под 2-ваметра роста,выскочил он неожиданно,водитель даже не успел затормозить,от сильного удара обое улетели с трассы,что смягчило их падения на грунтовку,лось встрепенулся и убежал а мотоциклист перебывая в кромешном шоке долго не мог понять,что с ним случилось,потомпошел на свет населенного пункта,волоча свою макаку.Так получилось,что одним из первых,кто его встретил был и я,он ничего не соображал и только просил закурить,руки так тряслись,что он сам не мог.Эх,давно это было,очень,после этого,такие случаи были очень редки,больше относилось к Черниговщине,Сумщине,вообще климат и эко система сильно с того времени сильно поменялась,пропали целые виды,как животных так и рыб,так и уровня воды в колодцах и водоемах.P.S по $ пока так: Все нормально...падаем(С)c возможностью незначительного разворота и уравновешивания в период отпусков.