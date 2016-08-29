Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина в ближайшее время не имеет перспектив членства в организации. «У Украины на сегодняшний момент нет перспективы членства... Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу», – объяснил Мингарелли. https://comments.ua/politics/620463-v-e ... n_get_more -----
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