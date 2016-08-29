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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4950495149524953

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 02:01

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина в ближайшее время не имеет перспектив членства в организации.
«У Украины на сегодняшний момент нет перспективы членства... Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу», – объяснил Мингарелли.
https://comments.ua/politics/620463-v-e ... n_get_more
-----
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 06:23

Re: Валютный рынок в контексте

Не панікувати! Прогноз курсу долара до кінця 2018
https://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/201805 ... tsya-2018/
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:01

Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же :D
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:13

  Vadim V написав:
  Перес де Куэльяр написав:
снесут всех без разбора.

Это как ? :shock: Раскройте мысль


Можно не переживать. Время революций прошло. Как источник власти скажет, те командовать тут и будут. За океаном виднее кто нам лучше. Чуток напрягает вектор заботы о населении, от чего то нет разговоров о безвизе в США...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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