Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 тра, 2018 07:01
Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же
Додано: Суб 12 тра, 2018 10:23
Re: Валютный рынок в контексте
да забаньте уже этого клоуна... сколько можно же...
от человека ноль пользы, один флуд.
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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