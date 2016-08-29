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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4950495149524953

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:01

Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же :D
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:23

Re: Валютный рынок в контексте

да забаньте уже этого клоуна... сколько можно же...
от человека ноль пользы, один флуд.
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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