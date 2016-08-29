Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 тра, 2018 07:01
Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же
Додано: Суб 12 тра, 2018 11:14
Re: Валютный рынок в контексте
Запорожье -окна
26.05-26.15
Додано: Суб 12 тра, 2018 11:39
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:06
"Олександр Савченко вважає що через три місяці курс буде приблизно 25,5 -26 грн/долар, а на кінець року – 27-28 грн/долар."
Ну, я, наприклад, теж так вважаю, що влiтку буде ~26.
А у вас який прогноз буде?..
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