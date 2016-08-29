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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 тра, 2018 11:14
Запорожье -окна
26.05-26.15
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холява
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Додано: Суб 12 тра, 2018 11:39
холява написав:
Запорожье -окна
26.05-26.15
Коллега!
Жаль,что не ответили на моё сообщение!
Было бы интересно ваше мнение!
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sinus
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Додано: Суб 12 тра, 2018 12:06
75stasstas75 написав:Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же
"Олександр Савченко вважає що через три місяці курс буде приблизно 25,5 -26 грн/долар, а на кінець року – 27-28 грн/долар."
Ну, я, наприклад, теж так вважаю, що влiтку буде ~26.
А у вас який прогноз буде?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 12 тра, 2018 12:34
sergey_sryvkin написав: 75stasstas75 написав:Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же
"Олександр Савченко вважає що через три місяці курс буде приблизно 25,5 -26 грн/долар, а на кінець року – 27-28 грн/долар."
Ну, я, наприклад, теж так вважаю, що влiтку буде ~26.
А у вас який прогноз буде?..
С 20 июня пойдет ростик -неожиданно? А в этом году будет всё неожиданно!
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sinus
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Додано: Суб 12 тра, 2018 12:34
sinus написав: sergey_sryvkin написав: 75stasstas75 написав:Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же
"Олександр Савченко вважає що через три місяці курс буде приблизно 25,5 -26 грн/долар, а на кінець року – 27-28 грн/долар."
Ну, я, наприклад, теж так вважаю, що влiтку буде ~26.
А у вас який прогноз буде?..
С 20 июня пойдет ростик -неожиданно?
"ростик" он через день случается. Цифры предложите
А там посмотрим, исключать ничего нельзя.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 12 тра, 2018 12:44
26,5-27,2.
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sinus
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Додано: Суб 12 тра, 2018 13:13
Интересно ,с чем связано 20 июня ,а почему не 1 или 22.
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Перес де Куэльяр
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