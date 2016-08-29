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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4950495149524953

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:01

Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же :D
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:14

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье -окна
26.05-26.15
холява
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:39

  холява написав:Запорожье -окна
26.05-26.15

Коллега!
Жаль,что не ответили на моё сообщение!
Было бы интересно ваше мнение!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:06

  75stasstas75 написав:Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же :D

"Олександр Савченко вважає що через три місяці курс буде приблизно 25,5 -26 грн/долар, а на кінець року – 27-28 грн/долар."

Ну, я, наприклад, теж так вважаю, що влiтку буде ~26.

А у вас який прогноз буде?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:34

  sergey_sryvkin написав:
  75stasstas75 написав:Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же :D

"Олександр Савченко вважає що через три місяці курс буде приблизно 25,5 -26 грн/долар, а на кінець року – 27-28 грн/долар."

Ну, я, наприклад, теж так вважаю, що влiтку буде ~26.

А у вас який прогноз буде?..

С 20 июня пойдет ростик -неожиданно? А в этом году будет всё неожиданно!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:34

  sinus написав:
  sergey_sryvkin написав:
  75stasstas75 написав:Долярчик
Да уж, Савченко это еще тот прогнозист, ты бы еще Охрименко сюда прогноз дал, ну смешно же :D

"Олександр Савченко вважає що через три місяці курс буде приблизно 25,5 -26 грн/долар, а на кінець року – 27-28 грн/долар."

Ну, я, наприклад, теж так вважаю, що влiтку буде ~26.

А у вас який прогноз буде?..

С 20 июня пойдет ростик -неожиданно?


"ростик" он через день случается. Цифры предложите :)
А там посмотрим, исключать ничего нельзя.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:44

26,5-27,2.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:13

Re: Валютный рынок в контексте

Интересно ,с чем связано 20 июня ,а почему не 1 или 22.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:17

  Перес де Куэльяр написав:Интересно ,с чем связано 20 июня ,а почему не 1 или 22.

Я не знаю-сам задавал этот вопрос,но мне ответили-"тебе даты мало?"
Поживём-увидим!
Если быть откровенным- сам в это не верю!
Но источник проверенный,до этого никогда не врал-может слив пойдет?
Сам в шоке!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:16

Я вот думаю в июне меньше всего обращают внимание на курс доллара , чтобы загнать на те цифры 26.50-27.20, нужны события , которые спровоцируют спрос . Для планового девала считаю не выгодно пока , будут тянуть до последнего , отжимая по меньшему курсу . Когда все ,реально все поймут ,что пора переворачиватся на событиях или по психологии , тогда курс доллара и пойдет вверх , а так 20 июня ОБС.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4950495149524953
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