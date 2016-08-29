Перес де Куэльяр написав:Я вот думаю в июне меньше всего обращают внимание на курс доллара , чтобы загнать на те цифры 26.50-27.20, нужны события , которые спровоцируют спрос . Для планового девала считаю не выгодно пока , будут тянуть до последнего , отжимая по меньшему курсу . Когда все ,реально все поймут ,что пора переворачиватся на событиях или по психологии , тогда курс доллара и пойдет вверх , а так 20 июня ОБС.
*Відправлено з Чату
Мне намекнул, что,чтобы остаться должны прилететь чёрные лебеди и они прилетит для того,чтобы кому то остаться -как-то так!