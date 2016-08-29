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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 тра, 2018 15:37
Перес де Куэльяр написав:
Я вот думаю в июне меньше всего обращают внимание на курс доллара , чтобы загнать на те цифры 26.50-27.20, нужны события , которые спровоцируют спрос . Для планового девала считаю не выгодно пока , будут тянуть до последнего , отжимая по меньшему курсу . Когда все ,реально все поймут ,что пора переворачиватся на событиях или по психологии , тогда курс доллара и пойдет вверх , а так 20 июня ОБС.*Відправлено з Чату
Мне намекнул, что,чтобы остаться должны прилететь чёрные лебеди и они прилетит для того,чтобы кому то остаться -как-то так!
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Додано: Нед 13 тра, 2018 13:45
Грошова база в Україні в квітні зросла на 4,8% – до 412,24 мільярда гривень, випливає з офіційної статистики, оприлюдненої Нацбанком.
За перші чотири місяці 2018 року грошова база зросла на 3,3%
завдяки збільшенню готівки в обороті поза банкам
и на 2,5% – до 331,618 млрд грн
,
получается 4.8% это 412-331=81 млрд
а не примерно 20млрд.(400/100*4.
что там у них с калькуляторами?
тут всех 20% получается
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