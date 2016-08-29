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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4951495249534954

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:37

  Перес де Куэльяр написав:Я вот думаю в июне меньше всего обращают внимание на курс доллара , чтобы загнать на те цифры 26.50-27.20, нужны события , которые спровоцируют спрос . Для планового девала считаю не выгодно пока , будут тянуть до последнего , отжимая по меньшему курсу . Когда все ,реально все поймут ,что пора переворачиватся на событиях или по психологии , тогда курс доллара и пойдет вверх , а так 20 июня ОБС.

*Відправлено з Чату

Мне намекнул, что,чтобы остаться должны прилететь чёрные лебеди и они прилетит для того,чтобы кому то остаться -как-то так!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:02

Re: Валютный рынок в контексте

В Україні зросла кількість готівкових грошей – НБУ

https://mind.ua/news/20184739-v-ukrayin ... roshej-nbu
холява
2
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:45

Грошова база в Україні в квітні зросла на 4,8% – до 412,24 мільярда гривень, випливає з офіційної статистики, оприлюдненої Нацбанком.

За перші чотири місяці 2018 року грошова база зросла на 3,3% завдяки збільшенню готівки в обороті поза банкам
и на 2,5% – до 331,618 млрд грн,
получается 4.8% это 412-331=81 млрд
а не примерно 20млрд.(400/100*4.8)

что там у них с калькуляторами?
тут всех 20% получается :idea:
Lion+
 
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