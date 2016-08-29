Перес де Куэльяр написав:Я вот думаю в июне меньше всего обращают внимание на курс доллара , чтобы загнать на те цифры 26.50-27.20, нужны события , которые спровоцируют спрос . Для планового девала считаю не выгодно пока , будут тянуть до последнего , отжимая по меньшему курсу . Когда все ,реально все поймут ,что пора переворачиватся на событиях или по психологии , тогда курс доллара и пойдет вверх , а так 20 июня ОБС.
Грошова база в Україні в квітні зросла на 4,8% – до 412,24 мільярда гривень, випливає з офіційної статистики, оприлюдненої Нацбанком.
За перші чотири місяці 2018 року грошова база зросла на 3,3% завдяки збільшенню готівки в обороті поза банкам и на 2,5% – до 331,618 млрд грн, получается 4.8% это 412-331=81 млрд а не примерно 20млрд.(400/100*4.
что там у них с калькуляторами? тут всех 20% получается
Кстати Пашинян в Армении удивляет, что сделано всего за пять первых дней премьерства:
1/ поменял всех министров, без всяких партийных квот и болтовни 2/ объяснил таможне, что все грузы оформляются в течение часа или будут уволены, армянские соцсети охреневают, как оказываются быстро и без взяток может работать таможня 3/ обратился к родственникам тех кто служит в армии, просьба пишите ему прямо в фейсбук, если выяснятся случаи плохого питания в армии или солдатам не выдали туалетные принадлежности, виновные будут сразу уволены. Армяне офигевают, даже конфеты стали солдатам давать, такого никогда не было, вероятно разворовывалось всё 4/ каждый день отчитывается в фейсбуке о том что за день было сделано им лично, какие принял решения и почему он принял такие решения
Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем
freeze написав:Кстати Пашинян в Армении удивляет, что сделано всего за пять первых дней премьерства:
1/ поменял всех министров, без всяких партийных квот и болтовни 2/ объяснил таможне, что все грузы оформляются в течение часа или будут уволены, армянские соцсети охреневают, как оказываются быстро и без взяток может работать таможня 3/ обратился к родственникам тех кто служит в армии, просьба пишите ему прямо в фейсбук, если выяснятся случаи плохого питания в армии или солдатам не выдали туалетные принадлежности, виновные будут сразу уволены. Армяне офигевают, даже конфеты стали солдатам давать, такого никогда не было, вероятно разворовывалось всё 4/ каждый день отчитывается в фейсбуке о том что за день было сделано им лично, какие принял решения и почему он принял такие решения
Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем
Больше чем в Украине за четыре года послемайданой властью
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer