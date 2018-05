Додано: Нед 13 тра, 2018 22:27

freeze написав: Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем

Бюрократичний апарат та інші біля "корита" можуть оговтатися після першого шоку, якщо їх не "жахати" регулярно.

АхмАтов колись з переляку втік від Ющенка за кордон. Аж смішно тепер. Бюрократичний апарат та інші біля "корита" можуть оговтатися після першого шоку, якщо їх не "жахати" регулярно.АхмАтов колись з переляку втік від Ющенка за кордон. Аж смішно тепер.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell