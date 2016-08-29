Перес де Куэльяр написав:Я вот думаю в июне меньше всего обращают внимание на курс доллара , чтобы загнать на те цифры 26.50-27.20, нужны события , которые спровоцируют спрос . Для планового девала считаю не выгодно пока , будут тянуть до последнего , отжимая по меньшему курсу . Когда все ,реально все поймут ,что пора переворачиватся на событиях или по психологии , тогда курс доллара и пойдет вверх , а так 20 июня ОБС.
Грошова база в Україні в квітні зросла на 4,8% – до 412,24 мільярда гривень, випливає з офіційної статистики, оприлюдненої Нацбанком.
За перші чотири місяці 2018 року грошова база зросла на 3,3% завдяки збільшенню готівки в обороті поза банкам и на 2,5% – до 331,618 млрд грн, получается 4.8% это 412-331=81 млрд а не примерно 20млрд.(400/100*4.
что там у них с калькуляторами? тут всех 20% получается
Кстати Пашинян в Армении удивляет, что сделано всего за пять первых дней премьерства:
1/ поменял всех министров, без всяких партийных квот и болтовни 2/ объяснил таможне, что все грузы оформляются в течение часа или будут уволены, армянские соцсети охреневают, как оказываются быстро и без взяток может работать таможня 3/ обратился к родственникам тех кто служит в армии, просьба пишите ему прямо в фейсбук, если выяснятся случаи плохого питания в армии или солдатам не выдали туалетные принадлежности, виновные будут сразу уволены. Армяне офигевают, даже конфеты стали солдатам давать, такого никогда не было, вероятно разворовывалось всё 4/ каждый день отчитывается в фейсбуке о том что за день было сделано им лично, какие принял решения и почему он принял такие решения
Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем
Уважаю Савченко-грамотный мужик и полностью с ним согласен!Думаю НБУ вполне может держать никому ненужный в коридоре26-26,5+учётную ставку снижать не будут,а может даже немного повысят+продажа овгз и постепенно двигая курс в коридор 25,5-26 и нафтогаз подешёвке затарится и нбу будет продолжать недорого выкупать ничтожные клочки бумаги для пополнения звр! А там может мвф расчехлится,а нет,так и дальше размещать овгз+экспортёры,заробитчане+звр и т.д! Вообщем вполне можно до выборов дотянгуть в коридоре 27-28! И главное показать стабильность!
bub-har написав:Думаю НБУ вполне может держать никому ненужный в коридоре26-26,5+учётную ставку снижать не будут,а может даже немного повысят+продажа овгз и постепенно двигая курс в коридор 25,5-26 и нафтогаз подешёвке затарится и нбу будет продолжать недорого выкупать ничтожные клочки бумаги для пополнения звр! А там может мвф расчехлится,а нет,так и дальше размещать овгз+экспортёры,заробитчане+звр и т.д! Вообщем вполне можно до выборов дотянгуть в коридоре 26-28! И главное показать стабильность!
Есть одно "но": нерезиденты заходят, когда курс высокий, и есть перспектива проседания курса и получения дополнительной курсовой премии. Когда нарисуется рост, нерезиденты начнут выскакивать из ОВГЗ, как пробка из бутылки шампанского. Нацбанку ставку до бесконечности повышать тоже не выйдет. А как по-другому их удержать? А насчет "показать стабильность" - главное, гайки сильно не передавить, резьба может сорваться...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Есть одно "но": нерезиденты заходят, когда курс высокий, и есть перспектива проседания курса и получения дополнительной курсовой премии. Когда нарисуется рост, нерезиденты начнут выскакивать из ОВГЗ, как пробка из бутылки шампанского. Нацбанку ставку до бесконечности повышать тоже не выйдет. А как по-другому их удержать? А насчет "показать стабильность" - главное, гайки сильно не передавить, резьба может сорваться...
Где то читал,что минфин планирует до конца года получить приличные суммы от размещения ОВГЗ,да и выскочить сразу из бутылки все не смогут-ведь там разные сроки! Главное сейчас для керманычей показать стабильнось и уверовать в гривну,что они и делают,ну и если что кинуть плюшку в виде повышения % ставки! Вообщем все в автодор,ой в овгз! p.s А если ещё мвф подкинет деньжат,то вообще будет песня и даже боюсь представить на сколько ещё просядет $!Вы только представьте себе(c)