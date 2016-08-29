Додано: Нед 13 тра, 2018 20:20

Кстати Пашинян в Армении удивляет, что сделано всего за пять первых дней премьерства:



1/ поменял всех министров, без всяких партийных квот и болтовни

2/ объяснил таможне, что все грузы оформляются в течение часа или будут уволены, армянские соцсети охреневают, как оказываются быстро и без взяток может работать таможня

3/ обратился к родственникам тех кто служит в армии, просьба пишите ему прямо в фейсбук, если выяснятся случаи плохого питания в армии или солдатам не выдали туалетные принадлежности, виновные будут сразу уволены. Армяне офигевают, даже конфеты стали солдатам давать, такого никогда не было, вероятно разворовывалось всё

4/ каждый день отчитывается в фейсбуке о том что за день было сделано им лично, какие принял решения и почему он принял такие решения





Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем