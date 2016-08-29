Искатель написав:Есть одно "но": нерезиденты заходят, когда курс высокий, и есть перспектива проседания курса и получения дополнительной курсовой премии. Когда нарисуется рост, нерезиденты начнут выскакивать из ОВГЗ, как пробка из бутылки шампанского. Нацбанку ставку до бесконечности повышать тоже не выйдет. А как по-другому их удержать? А насчет "показать стабильность" - главное, гайки сильно не передавить, резьба может сорваться...
Где то читал,что минфин планирует до конца года получить приличные суммы от размещения ОВГЗ,да и выскочить сразу из бутылки все не смогут-ведь там разные сроки! Главное сейчас для керманычей показать стабильнось и уверовать в гривну,что они и делают,ну и если что кинуть плюшку в виде повышения % ставки! Вообщем все в автодор,ой в овгз! p.s А если ещё мвф подкинет деньжат,то вообще будет песня и даже боюсь представить на сколько ещё просядет $!Вы только представьте себе(c)
freeze написав:Кстати Пашинян в Армении удивляет, что сделано всего за пять первых дней премьерства:
1/ поменял всех министров, без всяких партийных квот и болтовни 2/ объяснил таможне, что все грузы оформляются в течение часа или будут уволены, армянские соцсети охреневают, как оказываются быстро и без взяток может работать таможня 3/ обратился к родственникам тех кто служит в армии, просьба пишите ему прямо в фейсбук, если выяснятся случаи плохого питания в армии или солдатам не выдали туалетные принадлежности, виновные будут сразу уволены. Армяне офигевают, даже конфеты стали солдатам давать, такого никогда не было, вероятно разворовывалось всё 4/ каждый день отчитывается в фейсбуке о том что за день было сделано им лично, какие принял решения и почему он принял такие решения
Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем
Больше чем в Украине за четыре года послемайданой властью