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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4952495349544955

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:28

  bub-har написав:
  Искатель написав:Есть одно "но": нерезиденты заходят, когда курс высокий, и есть перспектива проседания курса и получения дополнительной курсовой премии. Когда нарисуется рост, нерезиденты начнут выскакивать из ОВГЗ, как пробка из бутылки шампанского.
Нацбанку ставку до бесконечности повышать тоже не выйдет. А как по-другому их удержать?
А насчет "показать стабильность" - главное, гайки сильно не передавить, резьба может сорваться...
Где то читал,что минфин планирует до конца года получить приличные суммы от размещения ОВГЗ,да и выскочить сразу из бутылки все не смогут-ведь там разные сроки! Главное сейчас для керманычей показать стабильнось и уверовать в гривну,что они и делают,ну и если что кинуть плюшку в виде повышения % ставки! Вообщем все в автодор,ой в овгз! p.s А если ещё мвф подкинет деньжат,то вообще будет песня и даже боюсь представить на сколько ещё просядет $!Вы только представьте себе(c)


а если этот прогноз окажется правильным :?:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42607 ... -bloomberg
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:45

  antikkristall написав:
  bub-har написав:
  Искатель написав:Есть одно "но": нерезиденты заходят, когда курс высокий, и есть перспектива проседания курса и получения дополнительной курсовой премии. Когда нарисуется рост, нерезиденты начнут выскакивать из ОВГЗ, как пробка из бутылки шампанского.
Нацбанку ставку до бесконечности повышать тоже не выйдет. А как по-другому их удержать?
А насчет "показать стабильность" - главное, гайки сильно не передавить, резьба может сорваться...
Где то читал,что минфин планирует до конца года получить приличные суммы от размещения ОВГЗ,да и выскочить сразу из бутылки все не смогут-ведь там разные сроки! Главное сейчас для керманычей показать стабильнось и уверовать в гривну,что они и делают,ну и если что кинуть плюшку в виде повышения % ставки! Вообщем все в автодор,ой в овгз! p.s А если ещё мвф подкинет деньжат,то вообще будет песня и даже боюсь представить на сколько ещё просядет $!Вы только представьте себе(c)

а если этот прогноз окажется правильным :?:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42607 ... -bloomberg


Сауды сказали заместят объёмы Ирана.
а правительство хочет 230 ярдов гривень занять...
Запорожье повы 26,06-26,17
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:52

Re: Валютный рынок в контексте

  antikkristall написав:а если этот прогноз окажется правильным
Ну там же написано "Цены на нефть в 2019 году могут вырасти до $100 за баррель"! Вообщем пока ждём деньжат от мвф,а гриша тем временем продолжает копиться! А там видно будет! Если транша не получим,то начну выручать барыг!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:00

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 мая с уровней: доллар – 25,95/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,320 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 50 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 11 мая по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению стал выше на 10,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 11 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1938, повысившись до $1,1972 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1959 на открытии торгов в Европе.

Дата: 14 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,15 UAH/USD
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB

US
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:08

Привет из Днепра-2

Рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:17

Привет из Днепра-3

Спустя 5 минут, к 10.11 на межбанке цена доллара сделала еще один шаг вниз, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:23

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.20 коррекция «американца», потеряв темп, понизила цену СКВ до 26,15/26,17 UAH/USD.

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