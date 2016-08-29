Искатель написав:Есть одно "но": нерезиденты заходят, когда курс высокий, и есть перспектива проседания курса и получения дополнительной курсовой премии. Когда нарисуется рост, нерезиденты начнут выскакивать из ОВГЗ, как пробка из бутылки шампанского. Нацбанку ставку до бесконечности повышать тоже не выйдет. А как по-другому их удержать? А насчет "показать стабильность" - главное, гайки сильно не передавить, резьба может сорваться...
Где то читал,что минфин планирует до конца года получить приличные суммы от размещения ОВГЗ,да и выскочить сразу из бутылки все не смогут-ведь там разные сроки! Главное сейчас для керманычей показать стабильнось и уверовать в гривну,что они и делают,ну и если что кинуть плюшку в виде повышения % ставки! Вообщем все в автодор,ой в овгз! p.s А если ещё мвф подкинет деньжат,то вообще будет песня и даже боюсь представить на сколько ещё просядет $!Вы только представьте себе(c)
Искатель написав:Есть одно "но": нерезиденты заходят, когда курс высокий, и есть перспектива проседания курса и получения дополнительной курсовой премии. Когда нарисуется рост, нерезиденты начнут выскакивать из ОВГЗ, как пробка из бутылки шампанского. Нацбанку ставку до бесконечности повышать тоже не выйдет. А как по-другому их удержать? А насчет "показать стабильность" - главное, гайки сильно не передавить, резьба может сорваться...
Где то читал,что минфин планирует до конца года получить приличные суммы от размещения ОВГЗ,да и выскочить сразу из бутылки все не смогут-ведь там разные сроки! Главное сейчас для керманычей показать стабильнось и уверовать в гривну,что они и делают,ну и если что кинуть плюшку в виде повышения % ставки! Вообщем все в автодор,ой в овгз! p.s А если ещё мвф подкинет деньжат,то вообще будет песня и даже боюсь представить на сколько ещё просядет $!Вы только представьте себе(c)
antikkristall написав:а если этот прогноз окажется правильным
Ну там же написано "Цены на нефть в 2019 году могут вырасти до $100 за баррель"! Вообщем пока ждём деньжат от мвф,а гриша тем временем продолжает копиться! А там видно будет! Если транша не получим,то начну выручать барыг!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 мая с уровней: доллар – 25,95/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,320 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 50 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 11 мая по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению стал выше на 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 11 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1938, повысившись до $1,1972 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1959 на открытии торгов в Европе.