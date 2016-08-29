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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4953495449554956

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:35

В четверг нерезы слили досрочно не дождавшись погашения ОВГЗ на 350 млн.грн.
Было 11,717 млрд.грн , осталось 11,367 млрд.грн

Максимум был 14,3 млрд.грн , начиная с 13 апреля портфель ОВГЗ на счетах нерезов начал сокращаться.

Таким образом за месяц нерезы сократили вложения в ОВГЗ на 3 млрд.грн.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 14 тра, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:57

  zzzzzz написав:В четверг нерезы слили досрочно не дождавшись погашения ОВГЗ на 350 млн.грн.
Было 11,717 млрд.грн , осталось 11,367 млрд.грн

Извините за мой непрофессионализм,.Слили гривну или доллар?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:59

сірий

У нерезов вообще нет валютных ОВГЗ ( есть но очень мало , чуть больше 1 млн.дол )
Живите своим умом!
zzzzzz
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