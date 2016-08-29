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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:35
В четверг нерезы слили досрочно не дождавшись погашения ОВГЗ на 350 млн.грн.
Было 11,717 млрд.грн , осталось 11,367 млрд.грн
Максимум был 14,3 млрд.грн , начиная с 13 апреля портфель ОВГЗ на счетах нерезов начал сокращаться.
Таким образом за месяц нерезы сократили вложения в ОВГЗ на 3 млрд.грн.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 14 тра, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:57
zzzzzz написав:
В четверг нерезы слили досрочно не дождавшись погашения ОВГЗ на 350 млн.грн.
Было 11,717 млрд.грн , осталось 11,367 млрд.грн
Извините за мой непрофессионализм,.Слили гривну или доллар?
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сірий
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:59
сірий
У нерезов вообще нет валютных ОВГЗ ( есть но очень мало , чуть больше 1 млн.дол )
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zzzzzz
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