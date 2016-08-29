Додано: Пон 14 тра, 2018 12:41

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD.



Спустя 5 минут, к 10.11 на межбанке цена доллара сделала еще один шаг вниз, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.



По состоянию на 10.20 коррекция «американца», потеряв темп, понизила цену СКВ до 26,15/26,17 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,15/26,17 UAH/USD) оставались действующими до 11.03 Киева, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж.



Дополуденная попытка коррекции долларовых цен на межбанке, остановленная около 10.20 Киева, признаками расширения гривневой ликвидности, на которые указывали понизившиеся по более значимым бидам с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика пребывает в гармонии со значительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ. Однако, мы не исключаем, что часть этого выросшего гривневого «навеса» растает, а гривня уйдет в НБУ в виде расчетов за приобретенные банками в пятницу депозитные сертификаты Нацбанка на сумму 21,922 млрд. грн. Полагаю, особый интерес в контексте скорого начала бюджетного периода представляют 14-тидневные бумаги НБУ, который Институтская разместила на 18,925 млрд. грн.



По состоянию на 12.15 Киева безналичный доллар на «скучных» (характеристика нашего консультанта) торгах межбанка сузил спред до 26,155/26,165 UAH/USD на фоне позволившего ему это сделать равновесия покупок и продаж.



Наконец, около 13.10 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,155/26,165 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 мая с уровней: доллар – 25,95/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,320 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 50 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 11 мая по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению стал выше на 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 11 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1938, повысившись до $1,1972 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1959 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07-08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение не изменилось 2,0 коп.); евро – 31,25-30/31,47-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 мая спрос вырос на 10,0-15,0 коп., офера прибавили 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На открытии торгов 14 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты пока «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07-08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение не изменилось 2,0 коп.); евро – 31,25-30/31,47-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 мая спрос вырос на 10,0-15,0 коп., офера прибавили 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На старте торгов 14 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,05/26,08 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесной торговли в паре доллар-гривня, сменившей «перекос» из-за утреннего доминирования розничного «приноса» – котировки рынка консолидировались на уровнях: 26,08/26,12 UAH/USD, евро - 31,34/31,45 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились незначительным снижением (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB, Киев опт 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, евро (опт) 31,15-20/31,45-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,15-20/31,45-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 31,00/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,11 UAH/USD, розница – 26,05/26,15 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,14 UAH/USD; евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,421 RUB/USD.



Понедельничная сессия валютного межбанка в Украине прошла довольно «скучно». Стартовавший бюджетный период и возобновившееся изымание с рынка «лишней» гривневой ликвидности регулятором, состоявшееся еще в пятницу, предопределили незначительное снижение средневзвешенного курса безналичного «американца».



«Настороженное» начало сессии на наличном рынке 14-го уже к полудню сменилось более спокойной и равновесной торговлей в паре доллар-гривня, выровнявшейся не без участия «текучки» «зеленых» торгов межбанка.



Думается, 15-16 мая на валютном межбанке из-за выросшего притока «минфиновской гривни» и «буридановым» выбором нерезидентов, получивших на руки заметную порцию гривневой ликвидности, будет «веселее».

Кроме вероятной активизации спроса на СКВ со стороны «варягов» 16 мая, толкающей курс «американца» вверх, на рынке будет присутствовать выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежит обязательно продать на рынке. Нелишне напомнить о старте бюджетного периода с неизбежным ростом спроса на гривневые активы для платежей в Казну, срок которых, истекает 20 мая. Так что на неделе вероятно сафари на гривню.



Так что на межбанке грядет нешуточная баталия, исход которой предсказать довольно сложно. Пока можно с уверенностью утверждать, что вырастет ликвидность торгов.



Рискнем предположить, что радикальных изменений в ценах безналичного доллара на ближайших торгах межбанка ожидать не следует. Более того, рынок безналичного доллара может вообще ожидать относительная стабильность.



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