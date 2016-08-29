Додано: Пон 14 тра, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 0,58 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1712 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 мая с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя 5 минут, сохранив тенденцию, СКВ понизилась до 26,15/26,18 UAH/USD.



К 10.20 доллар, заметлив темпо коррекции, оказался на отметке 26,15/26,17, которую не покидал до 12.15 Киева, ограничившись в указанный час сужением спреда до 26,155/26,165 UAH/USD. Установившееся равновесие спроса и предложения доллара дало возможность игрокам сузить маржу безналичного «американца».



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.08 Киева на не изменившихся ценах СКВ - 26,155/26,165 UAH/USD, а с 13.20 возобновился пошаговый рост долларовых цен, стартовав с 26,16/26,18 UAH/USD. Тенденция была продолжена на межбанке единичными покупками около 15.10. В этот час «американец» приподнялся к 26,165/26,185, а с 16.30 до 26,17/26,19 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.



На цифре 26,17/26,19 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 14 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1712 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,76% с 28,0672 UAH/USD до 26,1712 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, с понедельника стартовал бюджетный период. До 20 мая бизнесу надо совершить платежи в Казну, для которых потребуется заметное количество гривни. Это охлаждает интерес к доллару.



Во-вторых, в пятницу регулятор разместил свои депозитные сертификаты на сумму 21,922 млн. грн., из которых наиболее значимый для межбанка интерес представляют бумаги со сроком обращения 14 дней на сумму 18,925 млрд. грн.

Согласно «технологии» этого сегмента рынка, покупателям сертификатов НБУ надо уплатить за них регулятору 14 мая.



Таким образом, на фоне стартовавшего бюджетного периода НБУ изымает с рынка гривневую ликвидность, вынуждая держателей доллара продавать его на межбанке ради становящейся дефицитом гривни.



Интересно отметить, что эта обостряющаяся, судя по всему, нехватка безналичной гривни сопровождалась дальнейшим ростом «навеса» в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн.

Поскольку эти данные на утро понедельника, вряд ли к пику торгов межбанка там сохранилась эта астрономическая сумма, значительная часть которой перекочевала на Институтскую. Последнее подтверждается ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,25/16,75% годовых.



В-третьих, на валютном рынке сохранился переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк, устраняя тамошний дефицит СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 мая заметно понизились повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в дебюте и в конце недели падает приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, игроки 14-го вели себя на межбанке сдержанно, из-за смещения интереса к бюджетному периоду. Кроме того, участники межбанка наверняка рассчитывали на появление на рынке заметной (до 1,0 млрд. грн.) порции гривневой ликвидности, источником которой станет погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ 15 мая. Очевидно, под него часть экспортеров и придерживала СКВ, не продавая ее на межбанке и ограничиваясь «обязательным минимумом».



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (начало недели редко балует рынок оборотами).



Дата: 14 мая 2018 г. 17.30



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра – 26,07-08/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,13 UAH/USD)

€ – 31,28-28/31,48 UAH/EUR (с утра – 31,25-30/31,47-40 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,30 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,425 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого немного понизить действующие цены в ответ на аналогичные настроения на межбанке.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились незначительным снижением (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Более радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам пришлось поддержать снижением действующих цен.

Торговая активность после обеда немного прибавила.



По итогам дня, благодаря равновесию покупок и продаж, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «четверку», улучшив показатели предыдущей сессии.





Дата: 14 мая 2018 г. на 17.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,00-04/26,07-10 UAH/USD (с утра 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, к полудню 26,05/26,08 UAH/USD)

€ 31,20/31,40 UAH/EUR (с утра 31,15-20/31,45-50 UAH/EUR, к полудню 31,20/31,30 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».



На 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,05/26,08 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке действующие цены размылись, продемонстрировав склонность к снижению.



немного понизились в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 14 мая 2018 г.



17.23 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,08/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,12 UAH/USDD)

€ – 31,30/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,34/31,45 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,421 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали рост активности покупателей доллара, постепенно выравнивавшей рынок.



По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесной торговли в паре доллар-гривня, сменившей «перекос» из-за утреннего доминирования розничного «приноса» – котировки рынка консолидировались на уровнях: 26,08/26,12 UAH/USD, евро - 31,34/31,45 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.



После обеда, с 15.00 в городе появилась порция «свежей» гривни, вызвав активизацию клиентских покупок. Они перекосили местный рынок в сторону спроса.



Итоговый дисбаланс стал причиной некоторого регресса на участке ликвидности – заслужив «четверку», последняя понизила отличные показатели пятницы.



Дата: 14 мая 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,07/26,13 UAH/USD (с утра - 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)

€ – 31,15/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,37 UAH/EUR)

RUB 0,416/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,421 UAH/RUB)



US

