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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:35
В четверг нерезы слили досрочно не дождавшись погашения ОВГЗ на 350 млн.грн.
Было 11,717 млрд.грн , осталось 11,367 млрд.грн
Максимум был 14,3 млрд.грн , начиная с 13 апреля портфель ОВГЗ на счетах нерезов начал сокращаться.
Таким образом за месяц нерезы сократили вложения в ОВГЗ на 3 млрд.грн.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 14 тра, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:57
zzzzzz написав:
В четверг нерезы слили досрочно не дождавшись погашения ОВГЗ на 350 млн.грн.
Было 11,717 млрд.грн , осталось 11,367 млрд.грн
Извините за мой непрофессионализм,.Слили гривну или доллар?
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сірий
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:59
сірий
У нерезов вообще нет валютных ОВГЗ ( есть но очень мало , чуть больше 1 млн.дол )
Доля ОВГЗ в долларах в портфеле нерезов всего 0,3% , все остальное гривневые ОВГЗ
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33
Привет из Днепра-7
По состоянию на 12.15 Киева безналичный доллар на «скучных» (характеристика нашего консультанта) торгах межбанка сузил спред до 26,155/26,165 UAH/USD на фоне позволившего ему это сделать равновесия покупок и продаж.
На 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,05/26,08 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесной торговли в паре доллар-гривня, сменившей «перекос» из-за утреннего доминирования розничного «приноса» – котировки рынка консолидировались на уровнях: 26,08/26,12 UAH/USD, евро - 31,34/31,45 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились незначительным снижением (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
Дата: 14 мая 2018 г. на 11.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,07/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,37 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:20
freeze написав:
Кстати Пашинян в Армении удивляет, что сделано всего за пять первых дней премьерства:
Ну так и у Михо в Грузии было нечто подобное.
Потому что там был главный алегарх - Бендукидзе, который держал всю Грузию.
Пришел другой (Иванишвили) - и всё повернулось.
А у нас таких "главных", готовых перегрызть друг другу глотку - с десяток. Совсем другой расклад.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:41
Привет из Днепра-8
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.
Рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD.
Спустя 5 минут, к 10.11 на межбанке цена доллара сделала еще один шаг вниз, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.
По состоянию на 10.20 коррекция «американца», потеряв темп, понизила цену СКВ до 26,15/26,17 UAH/USD.
Эти уровни цен (26,15/26,17 UAH/USD) оставались действующими до 11.03 Киева, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж.
Дополуденная попытка коррекции долларовых цен на межбанке, остановленная около 10.20 Киева, признаками расширения гривневой ликвидности, на которые указывали понизившиеся по более значимым бидам с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии со значительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ. Однако, мы не исключаем, что часть этого выросшего гривневого «навеса» растает, а гривня уйдет в НБУ в виде расчетов за приобретенные банками в пятницу депозитные сертификаты Нацбанка на сумму 21,922 млрд. грн. Полагаю, особый интерес в контексте скорого начала бюджетного периода представляют 14-тидневные бумаги НБУ, который Институтская разместила на 18,925 млрд. грн.
По состоянию на 12.15 Киева безналичный доллар на «скучных» (характеристика нашего консультанта) торгах межбанка сузил спред до 26,155/26,165 UAH/USD на фоне позволившего ему это сделать равновесия покупок и продаж.
Наконец, около 13.10 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,155/26,165 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 мая с уровней: доллар – 25,95/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,320 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 50 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 11 мая по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению стал выше на 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 11 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1938, повысившись до $1,1972 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1959 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07-08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение не изменилось 2,0 коп.); евро – 31,25-30/31,47-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 мая спрос вырос на 10,0-15,0 коп., офера прибавили 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На открытии торгов 14 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты пока «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07-08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение не изменилось 2,0 коп.); евро – 31,25-30/31,47-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 мая спрос вырос на 10,0-15,0 коп., офера прибавили 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На старте торгов 14 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
На 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,05/26,08 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесной торговли в паре доллар-гривня, сменившей «перекос» из-за утреннего доминирования розничного «приноса» – котировки рынка консолидировались на уровнях: 26,08/26,12 UAH/USD, евро - 31,34/31,45 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились незначительным снижением (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB, Киев опт 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, евро (опт) 31,15-20/31,45-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,15-20/31,45-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 31,00/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,11 UAH/USD, розница – 26,05/26,15 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,14 UAH/USD; евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,421 RUB/USD.
Понедельничная сессия валютного межбанка в Украине прошла довольно «скучно». Стартовавший бюджетный период и возобновившееся изымание с рынка «лишней» гривневой ликвидности регулятором, состоявшееся еще в пятницу, предопределили незначительное снижение средневзвешенного курса безналичного «американца».
«Настороженное» начало сессии на наличном рынке 14-го уже к полудню сменилось более спокойной и равновесной торговлей в паре доллар-гривня, выровнявшейся не без участия «текучки» «зеленых» торгов межбанка.
Думается, 15-16 мая на валютном межбанке из-за выросшего притока «минфиновской гривни» и «буридановым» выбором нерезидентов, получивших на руки заметную порцию гривневой ликвидности, будет «веселее».
Кроме вероятной активизации спроса на СКВ со стороны «варягов» 16 мая, толкающей курс «американца» вверх, на рынке будет присутствовать выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежит обязательно продать на рынке. Нелишне напомнить о старте бюджетного периода с неизбежным ростом спроса на гривневые активы для платежей в Казну, срок которых, истекает 20 мая. Так что на неделе вероятно сафари на гривню.
Так что на межбанке грядет нешуточная баталия, исход которой предсказать довольно сложно. Пока можно с уверенностью утверждать, что вырастет ликвидность торгов.
Рискнем предположить, что радикальных изменений в ценах безналичного доллара на ближайших торгах межбанка ожидать не следует. Более того, рынок безналичного доллара может вообще ожидать относительная стабильность.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:53
Опять боковик?
Скука,но приятная!
А что там Адам Смит пишет?
Он нервничал по поводу мирового кризиса? Уже узбагоился? Кризисы заливают печатным станком,а он думает смазку к шестерням вдруг потеряли?)))
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Додано: Пон 14 тра, 2018 15:50
холява написав: Libo написав:Долярчик
А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя?
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...
Здравствуй сыночек .
Зряплата в провинции следующая ....
МАТЕМАТИКА
....учитель -методист, стаж 37 лет , полторы ставки , КЛАСССНОЕ РУКОВОДСТВО (ну его в ж..., так как жена , дома готовить не успевает),выслуга 30 % , проверка тетрадей (контрольные , самостоятельные).
...м....л.....я.. мне в душу никто не заглядывал за вредность , жена-учитель....
Короче , в этом месяце 13,2 тыс.гр.
...очень жену УВАЖАЮ ,вкалывает в школе что потерпевшая, хотя могла бы вообще не работать.
ВСЕМ Здоровья и Удачи.
РЫ,,,,,,СЫЫЫЫЫЫ на руки друзья , на руки !!!
Поставил + Вам, хотя надо бы вашей жене.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 0,58 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1712 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 мая с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя 5 минут, сохранив тенденцию, СКВ понизилась до 26,15/26,18 UAH/USD.
К 10.20 доллар, заметлив темпо коррекции, оказался на отметке 26,15/26,17, которую не покидал до 12.15 Киева, ограничившись в указанный час сужением спреда до 26,155/26,165 UAH/USD. Установившееся равновесие спроса и предложения доллара дало возможность игрокам сузить маржу безналичного «американца».
На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.08 Киева на не изменившихся ценах СКВ - 26,155/26,165 UAH/USD, а с 13.20 возобновился пошаговый рост долларовых цен, стартовав с 26,16/26,18 UAH/USD. Тенденция была продолжена на межбанке единичными покупками около 15.10. В этот час «американец» приподнялся к 26,165/26,185, а с 16.30 до 26,17/26,19 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.
На цифре 26,17/26,19 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 14 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1712 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,76% с 28,0672 UAH/USD до 26,1712 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 14 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 14 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, с понедельника стартовал бюджетный период. До 20 мая бизнесу надо совершить платежи в Казну, для которых потребуется заметное количество гривни. Это охлаждает интерес к доллару.
Во-вторых, в пятницу регулятор разместил свои депозитные сертификаты на сумму 21,922 млн. грн., из которых наиболее значимый для межбанка интерес представляют бумаги со сроком обращения 14 дней на сумму 18,925 млрд. грн.
Согласно «технологии» этого сегмента рынка, покупателям сертификатов НБУ надо уплатить за них регулятору 14 мая.
Таким образом, на фоне стартовавшего бюджетного периода НБУ изымает с рынка гривневую ликвидность, вынуждая держателей доллара продавать его на межбанке ради становящейся дефицитом гривни.
Интересно отметить, что эта обостряющаяся, судя по всему, нехватка безналичной гривни сопровождалась дальнейшим ростом «навеса» в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн.
Поскольку эти данные на утро понедельника, вряд ли к пику торгов межбанка там сохранилась эта астрономическая сумма, значительная часть которой перекочевала на Институтскую. Последнее подтверждается ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,25/16,75% годовых.
В-третьих, на валютном рынке сохранился переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк, устраняя тамошний дефицит СКВ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 мая заметно понизились повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в дебюте и в конце недели падает приток экспортной выручки из-за рубежа.
Во-вторых, игроки 14-го вели себя на межбанке сдержанно, из-за смещения интереса к бюджетному периоду. Кроме того, участники межбанка наверняка рассчитывали на появление на рынке заметной (до 1,0 млрд. грн.) порции гривневой ликвидности, источником которой станет погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ 15 мая. Очевидно, под него часть экспортеров и придерживала СКВ, не продавая ее на межбанке и ограничиваясь «обязательным минимумом».
В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (начало недели редко балует рынок оборотами).
Дата: 14 мая 2018 г. 17.30
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра – 26,07-08/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,13 UAH/USD)
€ – 31,28-28/31,48 UAH/EUR (с утра – 31,25-30/31,47-40 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,30 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого немного понизить действующие цены в ответ на аналогичные настроения на межбанке.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились незначительным снижением (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Более радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам пришлось поддержать снижением действующих цен.
Торговая активность после обеда немного прибавила.
По итогам дня, благодаря равновесию покупок и продаж, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «четверку», улучшив показатели предыдущей сессии.
Дата: 14 мая 2018 г. на 17.25
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,00-04/26,07-10 UAH/USD (с утра 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, к полудню 26,05/26,08 UAH/USD)
€ 31,20/31,40 UAH/EUR (с утра 31,15-20/31,45-50 UAH/EUR, к полудню 31,20/31,30 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».
На 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,05/26,08 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке действующие цены размылись, продемонстрировав склонность к снижению.
немного понизились в рамках мероприятий по выравниванию рынка.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.
Дата: 14 мая 2018 г.
17.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,08/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,12 UAH/USDD)
€ – 31,30/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,34/31,45 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,421 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали рост активности покупателей доллара, постепенно выравнивавшей рынок.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесной торговли в паре доллар-гривня, сменившей «перекос» из-за утреннего доминирования розничного «приноса» – котировки рынка консолидировались на уровнях: 26,08/26,12 UAH/USD, евро - 31,34/31,45 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
После обеда, с 15.00 в городе появилась порция «свежей» гривни, вызвав активизацию клиентских покупок. Они перекосили местный рынок в сторону спроса.
Итоговый дисбаланс стал причиной некоторого регресса на участке ликвидности – заслужив «четверку», последняя понизила отличные показатели пятницы.
Дата: 14 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,07/26,13 UAH/USD (с утра - 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)
€ – 31,15/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,37 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,421 UAH/RUB)
US
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:58
З початку року депозити населення зросли всього на 0.9%https://news.finance.ua/ru/news/-/42619 ... lrd-griven
Це означає,що банки навряд чи продовжать і далі знижувати ставки по депозитам,бо це несе ризик відтоку депозитів.
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