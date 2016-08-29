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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:02
Да кто их знает, эти банки.
Может, им и выгоден отток - не из чего платить даже эти жалкие проценты.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 17:03
tea написав:
Це означає,що банки навряд чи продовжать і далі знижувати ставки по депозитам,бо це несе ризик відтоку депозитів.
Учитывая, чно на депосертификатах НБУ банки держат более 60 млрд.грн., можно смело утверждать, что наши депозиты банкам не очень то и нужны. Поэтому я бы не стал надеяться на повышение ставок.
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