RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4954495549564957

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:02

  tea написав:З початку року депозити населення зросли всього на 0.9%
https://news.finance.ua/ru/news/-/42619 ... lrd-griven
Це означає,що банки навряд чи продовжать і далі знижувати ставки по депозитам,бо це несе ризик відтоку депозитів.

Да кто их знает, эти банки.
Может, им и выгоден отток - не из чего платить даже эти жалкие проценты.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14757
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 2114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:03

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Це означає,що банки навряд чи продовжать і далі знижувати ставки по депозитам,бо це несе ризик відтоку депозитів.

Учитывая, чно на депосертификатах НБУ банки держат более 60 млрд.грн., можно смело утверждать, что наши депозиты банкам не очень то и нужны. Поэтому я бы не стал надеяться на повышение ставок.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 02.09.15
Подякував: 475 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4954495549564957
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit, Zebra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 621, 622, 623
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6227 1314062
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 17:09
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1209, 1210, 1211
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12104 1293794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:58
Zebra
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36512
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13307)
14.05.2018 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.