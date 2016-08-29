Додано: Пон 14 тра, 2018 19:14

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в пятницу относительно доллара на 0,58 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1712 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 14 мая с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя 5 минут, сохранив тенденцию, СКВ понизилась до 26,15/26,18 UAH/USD.



К 10.20 доллар, заметлив темпо коррекции, оказался на отметке 26,15/26,17, которую не покидал до 12.15 Киева, ограничившись в указанный час сужением спреда до 26,155/26,165 UAH/USD. Установившееся равновесие спроса и предложения доллара дало возможность игрокам сузить маржу безналичного «американца».



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.08 Киева на не изменившихся ценах СКВ - 26,155/26,165 UAH/USD, а с 13.20 возобновился пошаговый рост долларовых цен, стартовав с 26,16/26,18 UAH/USD. Тенденция была продолжена на МЕЖБАНКЕ единичными покупками около 15.10. В этот час «американец» приподнялся к 26,165/26,185, а с 16.30 до 26,17/26,19 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.



На цифре 26,17/26,19 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 14 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1712 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,76% с 28,0672 UAH/USD до 26,1712 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, с понедельника стартовал бюджетный период. До 20 мая бизнесу надо совершить платежи в Казну, для которых потребуется заметное количество гривни. Это охлаждает интерес к доллару.



Во-вторых, в пятницу регулятор разместил свои депозитные сертификаты на сумму 21,922 млн. грн., из которых наиболее значимый для межбанка интерес представляют бумаги со сроком обращения 14 дней на сумму 18,925 млрд. грн.

Согласно «технологии» этого сегмента рынка, покупателям сертификатов НБУ надо уплатить за них регулятору 14 мая.



Таким образом, на фоне стартовавшего бюджетного периода НБУ изымает с рынка гривневую ликвидность, вынуждая держателей доллара продавать его на межбанке ради становящейся дефицитом гривни.



Интересно отметить, что эта обостряющаяся, судя по всему, нехватка безналичной гривни сопровождалась дальнейшим ростом «навеса» в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн.

Поскольку эти данные на утро понедельника, вряд ли к пику торгов межбанка там сохранилась эта астрономическая сумма, значительная часть которой перекочевала на Институтскую. Последнее подтверждается ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,25/16,75% годовых.



В-третьих, на валютном рынке сохранился переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк, устраняя тамошний дефицит СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 14 мая заметно понизились повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в дебюте и в конце недели падает приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, игроки 14-го вели себя на МЕЖБАНКЕ сдержанно, из-за смещения интереса к бюджетному периоду. Кроме того, участники межбанка наверняка рассчитывали на появление на рынке заметной (до 1,0 млрд. грн.) порции гривневой ликвидности, источником которой станет погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ 15 мая. Очевидно, под него часть экспортеров и придерживала СКВ, не продавая ее на межбанке и ограничиваясь «обязательным минимумом».



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (начало недели редко балует рынок оборотами).









Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) 14 мая в целом терял в цене.

Исключение составило Запорожье, где появление около 15.00 Киева порции гривневой ликвидности и выросшего на этой почве клиентского спроса, удержало курс доллар на местном рынке от коррекции.



В остальных вышеперечисленных населенных пунктах «американец» дешевел при непосредственном участии «зеленых медведей» с валютного межбанка. Полагаю, значительная часть потенциальных клиентов наличного рынка научилась препарировать послеобеденные курсовые движения безналичного доллара, как правило, сопровождавшиеся «сиротской» ликвидностью. Не секрет, что основные сделки на межбанке проходят до обеда, оставляя затем рынок на откуп слабосильным спекулянтам.



Наличный доллар терял в цене, несмотря на пролонгацию его перетока на более дорогой валютный межбанк. Добавим, что послеполуденной коррекцией наличный «американец» обязан также мероприятиям дилеров «налички» по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.

В дебюте понедельничных торгов на рынке наличный чувствовалось некоторое «напряжение», которое с появлением на межбанке «зеленых медведей» довольно быстро «рассосалось», вызвав в среде потенциальных клиентов «налички» стремление к продажам СКВ, что в свою очередь повлекло за собой риски «перекоса» и закономерные в подобных случаях ценовые дисконтирования дилеров наличного рынка.



За исключением Запорожья, рынки вышеперечисленных городов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившее валютчикам Днепра, Одессы и Харькова рапортовать о прогрессе на участке ликвидности.

У киевлян сессия 14-го сохранила обороты на уровне предыдущего дня, валютчикам Запорожья итоговый дисбаланс спроса и предложения обеспечил снижение оборотов.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 1,0-3,0 коп. Офера стали ниже на 2,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «американца» либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо потеряли 3,0-5,0 коп. Позиция «предложение» понизилась на 1,0-2,0 коп.



Наличный доллар в течение понедельника «под давлением» коррекции безналичного «американца» на межбанке и в рамках мероприятий дилеров по балансировке наличного рынка немного потерял в цене, сохранив то же направление тренда, что и «зеленый» безнал.



Феномен Запорожья, где случился «перекос» наличной пары доллар-гривня в сторону спроса снова подтвердил высокую значимость для наличного рынка состояния гривневой ликвидности.



А теперь самое время поговорить о подробностях торгов 14 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого на сей раз порадовали местных дилеров выросшей активностью.



Впрочем, по порядку.



Торги 14 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,28/31,48 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,423 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаясь некоторой напряженностью и ожиданиями частью клиентов отскока курса безналичного «американца» на торгах межбанка.

Эта напряженность по мере коррекции курса безналичной СКВ рассосалась на «наличке» уже в первой половине понедельника на фоне сохранения баланса спрос/предложение и немного выросшей торговой активности.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились незначительным снижением (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на розничном рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам пришлось поддержать снижением действующих цен. Торговая активность немного прибавила.



По итогам дня, благодаря равновесию покупок и продаж, обороты немного выросли, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом», улучшив показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара потеряли 2,0-3,0 коп., офера понизились н 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просела на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,05/26,10 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не требовало радикального ценового «вмешательства». Дело в это время ограничилось незначительным дисконтированием.



Сразу пополудни на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют слегка понизившись с открытия в паре доллар-гривня, составили: 26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB, сопровождаясь ликвидностью на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая как считали местным оптовики-«неформалы» нуждалась в пролонгации ценового дисконтирования.



Оптовики снова немного понизили действующие цены, одновременно сохраняя равновесие покупок и продаж.



Последнее на сей раз сумело обеспечить приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку», констатировали улучшение не самых лучших показателей предыдущей сессии.



На протяжении 14 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0-3,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 11 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 3,0-5,0 коп., позиция «предложение» упала на 4,0-5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 мая уровнями 31,28/31,48 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника трехкопеечное повышение бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 3,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 14 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения, дисконтируя цены «американца».



При этом стартовавшее в начале европейской сессии ралли пары евро-доллар мирового рынка forex в полной мере отразилось на курсовой динамике наличной пары евро-гривня рынка Днепра, которая прибавила в цене. При этом нельзя не отметить очевидную сдержанность во внутридневном росте наличной пары евро-гривня, связанную, полагаю, с потерями наличного доллара в течение понедельника.



Меж тем, ралли пары евро-доллар на мировом валютном рынке в очередной раз констатировало надежное закрепление евро выше концептуальнозначимой отметки

$1,1900, что было учтено нашими валютчиками, которые повысили биды и офера евронала в течение 14 мая.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1955 к отметке $1,1968, констатировав внутридневное его повышение на скромные 13 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали не столько на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, сколько учли касание парой евро-доллар около 16.30 Киева отметки $1,1995.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 14 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1938 пара евро-доллар вскоре оказалась в диапазоне $1,1955-1,1964, который не покидала до начала европейской сессии форекса.

С 09.00 до 16.30 Киева пара евро-доллар росла, сумев отметиться в указанный час на цифре $1,1995.

Коррекция после 17.00 Киева уронила пару в районе $1,1965, который она не покидала до 18.30, немного приподнявшись в диапазон $1,1969-1,1975, где пребывала до 19.50 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США опускается четвертые торги подряд относительно корзины основных мировых валют.



Такая ситуация может быть временной и с легкостью измениться после выхода сильных данных о розничных продажах в США во вторник, но сейчас долларовые покупатели взяли передышку.



Поддержку евро оказало заявление председателя Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало о том, что Евроцентробанк приближается к завершению программы выкупа активов.

Кроме того, позитивное влияние на единую европейскую валюту оказала новость о том, что итальянская партия «Лига» и движение «Пять звезд» достигли договоренностей по формированию правительства страны и вскоре представят план президенту Италии Серджо Маттарелле.



Евро на европейской сессии рынка forex по состоянию на 16.15 Киева торгуется на уровне $1,1989 против $1,1938 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро на указанный час находится в районе ¥131,25 по сравнению со ¥130,58 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет 109,48 против ¥109,36 в пятницу.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,23%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,11%.



Ф.Виллеруа де Гало отметил, что ЕЦБ пока не видит устойчивой корректировки инфляции, которая необходима для отказа от программы количественного смягчения (QE), составляющей с января этого года Є30 млрд. в месяц. Однако он полагает, что нынешнее замедление темпов роста потребительских цен – «несомненно, временное» явление, и ЦБ не будет задерживаться с выходом из QE для того, чтобы помочь странам еврозоны справиться с их долговыми проблемами.

ЕЦБ по мере выхода из QE потребуется скорректировать свои оценки будущей денежно-кредитной политики, полагает Ф.Виллеруа де Гало.



В заявлении по итогам последнего, апрельского, заседания Евроцентробанка было сказано, что ставки останутся на текущих уровнях еще долго (well past) после завершения QE.



«Что касается первого повышения ставок, мы могли бы дать дополнительные указания относительно сроков – «well past» означает несколько кварталов, не лет - и относительно зависимости от инфляционного прогноза», - отметил руководитель французского ЦБ.



Таким образом, 14 мая пара евро-доллар сумела подняться до отметки $1,1995, немного откатившись впоследствии.

При этом индекс Dow Jones показывает рост в очередной день, по состоянию на 19.50 Киева торгуясь на цифре 24 941,89 пункта, что на 0,45% лучше пятничного закрытия.



Индекс, таким образом, отыграл уже примерно половину падения от максимумов года до минимумов года. И пока наше предположение о том, что новая волна ростов аппетитов к риску приведет к еще одной краткосрочной волне падения доллара, оправдывается.



Действительно, это настоящий парадокс, что, несмотря на постоянные повышения ставок ФРС, и сворачивание баланса ФРС, игнорируя то, что последние два года имеется явная дивергенция (расхождение) между направлениями политик ЕЦБ и ФРС (ЕЦБ все еще наращивает баланс), доллар испытывает такую слабость.



Дифференциал доходностей по 2-летним облигациям США и Германии достиг уже 3,10%. Стоимость заимствований в США намного выше, чем Европе. Темпы роста денежной массы (монетарный агрегат M2) в США с октября 2016 по март 2018 года упали с 7.7% г/г до 3.7% г/г, за то время темпы роста денежной массы M2 в еврозоне едва изменились – с 4.5% г/г до 4.4% г/г.



Тем не менее, доллар, видимо, пока выступает валютой фондирования, общая экономическая экспансия сопровождается снижением «американца».



То же самое происходило перед кризисом в 2008 году, когда пара евро-доллар достигла отметки $1,60 незадолго перед катаклизмом.



Потом в результате финансового кризиса произошел массовый делеверидж (сокращение уровня закредитованности) во всей экономике США, резко «сдулись» все пузыри, возник дефицит долларовой ликвидности, евро-доллар рухнул с $1,60 до $1,25.

Чуть позже после коллапса финансового сектора обвалился и реальный сектор, реальные экономические показатели. Затем за счет монетарного стимулирования ФРС кризис был преодолен. Раунды QE1, QE2, QE3 от ФРС обозначали сильнейшие отскоки по паре евро-доллар вверх, которые, правда, становились все ниже (сначала $1,50, потом $1,45, потом $1,40), которые сменялись обвалами евро, вызванными кризисами еврозоны.



Последние, в свою очередь, были связаны с преодолением последствий кризиса 2008 года. Европа очень долго приходила в себя после 2008 года и прошла через дефолт Греции, спасение стран-«свинок» (PIGS) и программу QE от ЕЦБ, запущенную тогда, когда ФРС уже собирался сворачивать QE3.



А к текущему моменту ситуация выглядит «до неприличия» безоблачной. Ситуация в экономиках развитых стран сейчас, пожалуй, наиболее комфортная за последние 10 лет, а иначе бы Федрезерв и не начал поднимать ставки, борясь с перегревом экономики США.



На американском фондовом рынке до конца января этого года наблюдалась невиданная эйфория.



Однако, хочется обратить внимание, что сейчас, в момент, когда ситуация в целом выглядит весьма позитивной, пара евро-доллар находится около $1,20.

До обвала евро в 2014 году район $1,20-1,25 выступал как глобальная зона поддержки. Обычно в те моменты, когда пара евро-доллар опускалась до этих уровней, глобальный пессимизм относительно перспектив евро достигал апогея, а мировые СМИ пророчили развал еврозоны.



Теперь же район $1,20-1,25 выглядит потолком, и можно лишь задаться вопросом, куда упадет пара евро-доллар, если случится новый катаклизм в экономике США. При том, что эта пара на больших масштабах трендовая и демонстрирует изрядные волны роста и падения на 25-35 фигур за периоды в полгода-год.



Впрочем, пока о кризисе говорить еще рано, и мы ждем, что краткосрочно пара евро-доллар еще сможет вернуться как минимум в район $1,21-1,22. Предполагаем, что до осени, до момента, когда Казначейство США начнет новый цикл агрессивного наращивания долга, доллар еще «имеет право» оставаться слабым.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,28/31,48 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной трехкопеечный рост бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 14 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля выросли на 50 пунктов, офера прибавили 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 3,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 мая по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив 30 пунктов по предложению.



Понедельничная сессия валютного межбанка в Украине прошла довольно «скучно». Стартовавший бюджетный период и возобновившееся изымание с рынка «лишней» гривневой ликвидности регулятором, состоявшееся еще в пятницу, предопределили незначительное снижение средневзвешенного курса безналичного «американца».



«Настороженное» начало сессии на наличном рынке 14-го уже к полудню сменилось более спокойной и равновесной торговлей в паре доллар-гривня, выровнявшейся не без участия «текучки» «зеленых» торгов межбанка.



Думается, 15-16 мая на валютном межбанке из-за выросшего притока «минфиновской гривни» и «буридановым» выбором нерезидентов, получивших на руки заметную порцию гривневой ликвидности, будет «веселее».

Кроме вероятной активизации спроса на СКВ со стороны «варягов» 16 мая, толкающей курс «американца» вверх, на рынке будет присутствовать выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежит обязательно продать на рынке. Нелишне напомнить о старте бюджетного периода с неизбежным ростом спроса на гривневые активы для платежей в Казну, срок которых, истекает 20 мая. Так что на неделе вероятно сафари на гривню.



Так что на межбанке грядет нешуточная баталия, исход которой предсказать довольно сложно. Пока можно с уверенностью утверждать, что вырастет ликвидность торгов.



Рискнем предположить, что радикальных изменений в ценах безналичного доллара на ближайших торгах межбанка ожидать не следует. Более того, рынок безналичного доллара может вообще ожидать относительная стабильность.



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