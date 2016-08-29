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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4955495649574958

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:31

Вкладчик1234
Точно не знаю , может весенне-полевыми работами, дачами, стройками.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:41

  Вкладчик1234 написав:Я понимаю зачем наличка людям на руках в декабре.
А чем так выделяется апрель по спросу на наличку?

Череда праздников - Пасха, предмайские закупки, закупка весенне-летнего гардероба, март холодный был, не очень бежали покупать вещи. Действительно какие-то весенне-полевые работы.
freeze
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  #<1 ... 4955495649574958
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