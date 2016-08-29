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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:31
Вкладчик1234
Точно не знаю , может весенне-полевыми работами, дачами, стройками.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 14 тра, 2018 21:41
Вкладчик1234 написав:
Я понимаю зачем наличка людям на руках в декабре.
А чем так выделяется апрель по спросу на наличку?
Череда праздников - Пасха, предмайские закупки, закупка весенне-летнего гардероба, март холодный был, не очень бежали покупать вещи. Действительно какие-то весенне-полевые работы.
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