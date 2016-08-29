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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4955495649574958

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:31

Вкладчик1234
Точно не знаю , может весенне-полевыми работами, дачами, стройками.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:41

  Вкладчик1234 написав:Я понимаю зачем наличка людям на руках в декабре.
А чем так выделяется апрель по спросу на наличку?

Череда праздников - Пасха, предмайские закупки, закупка весенне-летнего гардероба, март холодный был, не очень бежали покупать вещи. Действительно какие-то весенне-полевые работы.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:18

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано (около 10.08 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,19/26,22 UAH/USD. Покупатели СКВ торопятся реагировать на вторничное погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки робкой пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне. Не исключено, отток отсюда средств в гривне за пятничные покупки депосертификатов НБУ компенсировался погашениями Минфина.

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 мая с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,85/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием понедельника, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 14 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 25,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 14 мая по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1925, просев до $1,1920 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.

Дата: 15 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB

US
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