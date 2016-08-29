Вкладчик1234
Точно не знаю , может весенне-полевыми работами, дачами, стройками.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:31
Вкладчик1234
Точно не знаю , может весенне-полевыми работами, дачами, стройками.
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:41
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:18
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано (около 10.08 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,19/26,22 UAH/USD. Покупатели СКВ торопятся реагировать на вторничное погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки робкой пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне. Не исключено, отток отсюда средств в гривне за пятничные покупки депосертификатов НБУ компенсировался погашениями Минфина.
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 мая с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,85/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием понедельника, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 14 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 25,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 14 мая по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1925, просев до $1,1920 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.
Дата: 15 мая 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB
US
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:49
Привет из Днепра-2
По состоянию на 10.45 котировки «американца» на межбанке выросли до цифры
26,20/26,23 UAH/USD, а первые реальные сделки продемонстрировали заметный (до 26,2172 UAH/USD) рост средневзвешенного курса доллара.
US
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:07
Привет из Днепра-3
Около 11.04 Киева безналичный доллар на межбанке не покинул отметку 26,20/26,23 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж СКВ.
Во время стартового роста курса доллара нерезиденты не проявляли особой активности, не выделяясь из общей массы покупателей СКВ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0-3,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 31,20/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 мая спрос просел на 5,0-10,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 15 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0-3,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 31,20/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 мая спрос просел на 5,0-10,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 15 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Дата: 15 мая 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,08/26,13 UAH/USD
€ 31,25/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $15,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.
Дата: 15 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.52
Мелкий опт «неформал»
$ 26,05/26,10 UAH/USD
EUR 31,20/31,35 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 мая стартовали в условиях низколиквидного (сонного?) равновесия спроса и предложения.
US
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:33
Привет из Днепра-4
Сохраняющееся равновесие покупок и продаж безналичного «американца» дало возможность игроками по состоянию на 11.30 сузить спред долларовых цен до 26,20/26,22 UAH/USD. Со слов нашего консультанта, «рынок во вторник веселее и ликвиднее».
US
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:51
Привет из Днепра-5
К 11.48 котировки доллара на межбанке стараниями выросших продаж со стороны системных игроков ушли вниз, к отметке 26,19/26,20 UAH/USD.
Вхождение рынка безналичного доллара в полосу относительной стабильности на несколько выросших уровнях цен сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности о чем дали понять понизившиеся с уровня 15,25/16,75% к отметке 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии с незначительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
US
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:56
с утра минус пару копеек
26.00-26.05/26.10-26.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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