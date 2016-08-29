Додано: Вів 15 тра, 2018 09:18

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано (около 10.08 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,19/26,22 UAH/USD. Покупатели СКВ торопятся реагировать на вторничное погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки робкой пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне. Не исключено, отток отсюда средств в гривне за пятничные покупки депосертификатов НБУ компенсировался погашениями Минфина.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 мая с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,85/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием понедельника, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 14 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 25,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 14 мая по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1925, просев до $1,1920 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.



Дата: 15 мая 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,05/26,13 UAH/USD

€ – 31,20/31,35 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB



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