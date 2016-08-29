Додано: Вів 15 тра, 2018 12:29

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано (около 10.08 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,19/26,22 UAH/USD. Покупатели СКВ торопятся реагировать на вторничное погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки робкой пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне. Не исключено, отток отсюда средств в гривне за пятничные покупки депосертификатов НБУ компенсировался погашениями Минфина.



По состоянию на 10.45 котировки «американца» на межбанке выросли до цифры

26,20/26,23 UAH/USD, а первые реальные сделки продемонстрировали заметный (до 26,2172 UAH/USD) рост средневзвешенного курса доллара.



Около 11.04 Киева безналичный доллар на межбанке не покинул отметку 26,20/26,23 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж СКВ.



Во время стартового роста курса доллара нерезиденты не проявляли особой активности, не выделяясь из общей массы покупателей СКВ.



Сохраняющееся равновесие покупок и продаж безналичного «американца» дало возможность игроками по состоянию на 11.30 сузить спред долларовых цен до 26,20/26,22 UAH/USD. Со слов нашего консультанта, «рынок во вторник веселее и ликвиднее».



К 11.48 котировки доллара на межбанке стараниями выросших продаж со стороны системных игроков ушли вниз, к отметке 26,19/26,20 UAH/USD.



Вхождение рынка безналичного доллара в полосу относительной стабильности на несколько выросших уровнях цен сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности о чем дали понять понизившиеся с уровня 15,25/16,75% к отметке 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика пребывает в гармонии с незначительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.22 Киева безналичный доллар на равновесных в целом торгах межбанка сделал по полшага вверх в обеих позициях: 26,195/26,205 UAH/USD.



Около 13.00 13.00 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,195/26,205 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 мая с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,85/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием понедельника, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 14 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 25,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 14 мая по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1925, просев до $1,1920 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0-3,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 31,20/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 мая спрос просел на 5,0-10,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 15 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0-3,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 31,20/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 мая спрос просел на 5,0-10,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 15 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.51 столичные валютчики-оптовики рапортовали о стабильности цен в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сохранить цены позволила сбалансированная, но низколиквидная, торговля в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей жесткое доминирование оптового клиентского предложения. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия:

26,08/26,13 UAH/USD, евро - 31,25/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.



Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,13 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,413/0,421 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 31,20/31,35 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,20/31,35 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,12 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,03/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,12 UAH/USD; евро – 31,25/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,420 RUB/USD.



Ожидания резкого скачка гривневой ликвидности 15 мая не оправдались. По всей видимости, символичным по нынешним меркам (с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн.) ростом остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ обязаны погашению Минфином трехмесячных ОВГЗ на фоне состоявшихся накануне гривневых платежей за приобретенные у регулятора его депозитные сертификаты.



Во вторник также не был отмечен рост покупательской активности нерезидентов, которым досталась гривня после погашения ОВГЗ. Не исключено, «варяги» появятся на рынке в среду, когда вырастет приток экспортной СКВ из-за рубежа.



«Новейшая история» динамики средневзвешенного курса безналичного «американца» дает основание для предположения, что 15-го на межбанке были выкуплены «низы» доллара.

Напомним, с 04 мая курс СКВ снижался с уровня 26,3055 к отметке 26,1712 UAH/USD. Состоявшийся 11 мая символический отскок на 0,58 коп. вряд ли можно считать серьезным признаком смены тренда, а, вероятнее всего, банальной неготовности рынка к ситуативному преобладанию спроса.



Поэтому вероятность пролонгации состоявшегося во вторник некоторого роста средневзвешенного курса доллара остается высокой. «Американцу», судя по вышеупомянутых низах с дебюта мая, еще есть куда расти.



Но фактический рост курса останется низким. В первую очередь из-за стартовавшего бюджетного периода, сопровождающегося платежами в Казну. Напомним, этот «сезон» завершится в пятницу, 18 мая, удерживая курс «американца» на межбанке на «коротком поводке».



Полагаю, момент истины на торгах безналичным долларом наступит 16 мая, когда выросшему притоку экспортной выручки из-за рубежа будут противостоять репатриирующие в противоположном направлении дивиденды нерезиденты.



Представляется, обороты торгов заметно вырастут, но курсовая динамика (предположительно, «бычья»), останется сдержанной.



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