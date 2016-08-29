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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4956495749584959

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:30

дядя Caша

Вчера нерезы скинули досрочно еще на 50 млн.грн ОВГЗ.

А вот сегодня ВР приняла новый закон. Гройсман уже ждет 100 млрд от нерезидентов )))

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:36

Очередная докапитализация Ощада на 5 млрд.С покращенням.

НБУ погодив докапіталізацію Ощадбанку на суму близько 5 млрд грн, при цьому наразі не бачить потреби в докапіталізації інших державних банків, повідомила журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова, пише УНІАН.

«Ми погодили в цьому році докапіталізацію «Ощадбанку». Близько 5 млрд грн. Це пов`язано з необхідністю доформування резервів, - сказала вона. - Більше ми, як Національний банк, з точки зору адекватності капіталу, оцінки ризиків, не бачимо поки що потреб у додатковій капіталізації для державних банків».

Нагадаємо, в 2014-2017 роках держава залила в капітал Ощадбанку (через випуск держоблігацій) 31,3 млрд грн, що перевищує суму його збитків у цей період на 10 млрд грн. Вказані витрати держави - без врахування купонних платежів Мінфіну по докапіталізаційним ОВДП.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:48

Киев.Виктория 00/06
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:09

  zzzzzz написав:Киев.Виктория 00/06

Адрес или сайт не подскажите? Нужно евро доллар по кросс курсу поменять в Киеве
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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