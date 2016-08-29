Очередная докапитализация Ощада на 5 млрд.С покращенням.
НБУ погодив докапіталізацію Ощадбанку на суму близько 5 млрд грн, при цьому наразі не бачить потреби в докапіталізації інших державних банків, повідомила журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова, пише УНІАН.
«Ми погодили в цьому році докапіталізацію «Ощадбанку». Близько 5 млрд грн. Це пов`язано з необхідністю доформування резервів, - сказала вона. - Більше ми, як Національний банк, з точки зору адекватності капіталу, оцінки ризиків, не бачимо поки що потреб у додатковій капіталізації для державних банків».
Нагадаємо, в 2014-2017 роках держава залила в капітал Ощадбанку (через випуск держоблігацій) 31,3 млрд грн, що перевищує суму його збитків у цей період на 10 млрд грн. Вказані витрати держави - без врахування купонних платежів Мінфіну по докапіталізаційним ОВДП.