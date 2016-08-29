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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:24
Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках за діючими угодами станом на 14.05.2018 © Міністерство фінансів України
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:12
Вполне нормальная картина. Вопрос доверия к власти и возможности пепепазмещения.
Интересно глянуть на подобные данные по европейским странам
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:47
Правильно не размер госдолга считать, а стоимость его обслуживания.
Из этого следует и сложный процент, который нарастает с каждым годом комом.
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