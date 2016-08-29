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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4957495849594960

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:24

Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках за діючими угодами станом на 14.05.2018 © Міністерство фінансів України
:arrow: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... 02018.xlsx
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:12

  ТИХИЙ написав:Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках за діючими угодами станом на 14.05.2018 © Міністерство фінансів України
:arrow: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... 02018.xlsx

Вполне нормальная картина. Вопрос доверия к власти и возможности пепепазмещения.
Интересно глянуть на подобные данные по европейским странам
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:47

  kombinator написав:
  ТИХИЙ написав:Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках за діючими угодами станом на 14.05.2018 © Міністерство фінансів України
:arrow: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... 02018.xlsx

Вполне нормальная картина. Вопрос доверия к власти и возможности пепепазмещения.
Интересно глянуть на подобные данные по европейским странам

Правильно не размер госдолга считать, а стоимость его обслуживания.
Из этого следует и сложный процент, который нарастает с каждым годом комом.
Zebra
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  #<1 ... 4957495849594960
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