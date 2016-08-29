Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн со сроком обращения до 19 апреля 2023 года. Согласно сообщению Citigroup на фондовой площадке Euronext Dublin, ценные бумаги включены в листинг 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066253
Это размещение произошло 24 апреля , средняя доходность 15,97%
Так вот , сегодня произошло знаковое событие. ВР приняла во втором чтении законопроект #6141 , который существенно упрощает доступ нерезидентов к ОВГЗ. Почему этот закон так важен, и как происходит доступ нерезов детально описано в статье от основного игрока на рынке ОВГЗ компании ICU https://www.icu.ua/ru/about-icu/news/ce ... investorov
Ситигрупп к примеру берет свои 2% что снижает привлекательность для нерезов.С принятием нового закона рынок ОВГЗ для нерезов будет более интересным, ждем подписи президента.
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн со сроком обращения до 19 апреля 2023 года. Согласно сообщению Citigroup на фондовой площадке Euronext Dublin, ценные бумаги включены в листинг 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066253
Это размещение произошло 24 апреля , средняя доходность 15,97%
Так вот , сегодня произошло знаковое событие. ВР приняла во втором чтении законопроект #6141 , который существенно упрощает доступ нерезидентов к ОВГЗ. Почему этот закон так важен, и как происходит доступ нерезов детально описано в статье от основного игрока на рынке ОВГЗ компании ICU https://www.icu.ua/ru/about-icu/news/ce ... investorov
Ситигрупп к примеру берет свои 2% что снижает привлекательность для нерезов.С принятием нового закона рынок ОВГЗ для нерезов будет более интересным, ждем подписи президента.