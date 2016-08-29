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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4957495849594960

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:24

Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках за діючими угодами станом на 14.05.2018 © Міністерство фінансів України
:arrow: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... 02018.xlsx
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:12

  ТИХИЙ написав:Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках за діючими угодами станом на 14.05.2018 © Міністерство фінансів України
:arrow: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... 02018.xlsx

Вполне нормальная картина. Вопрос доверия к власти и возможности пепепазмещения.
Интересно глянуть на подобные данные по европейским странам
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:47

  kombinator написав:
  ТИХИЙ написав:Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках за діючими угодами станом на 14.05.2018 © Міністерство фінансів України
:arrow: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... 02018.xlsx

Вполне нормальная картина. Вопрос доверия к власти и возможности пепепазмещения.
Интересно глянуть на подобные данные по европейским странам

Правильно не размер госдолга считать, а стоимость его обслуживания.
Из этого следует и сложный процент, который нарастает с каждым годом комом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:21

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн со сроком обращения до 19 апреля 2023 года.
Согласно сообщению Citigroup на фондовой площадке Euronext Dublin, ценные бумаги включены в листинг 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066253

Это размещение произошло 24 апреля , средняя доходность 15,97%

Так вот , сегодня произошло знаковое событие. ВР приняла во втором чтении законопроект #6141 , который существенно упрощает доступ нерезидентов к ОВГЗ.
Почему этот закон так важен, и как происходит доступ нерезов детально описано в статье от основного игрока на рынке ОВГЗ компании ICU
https://www.icu.ua/ru/about-icu/news/ce ... investorov

Ситигрупп к примеру берет свои 2% что снижает привлекательность для нерезов.С принятием нового закона рынок ОВГЗ для нерезов будет более интересным, ждем подписи президента.

Ну и посмотрим как нерезы будут входить в ОВГЗ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:27

  zzzzzz написав:
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн со сроком обращения до 19 апреля 2023 года.
Согласно сообщению Citigroup на фондовой площадке Euronext Dublin, ценные бумаги включены в листинг 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066253

Это размещение произошло 24 апреля , средняя доходность 15,97%

Так вот , сегодня произошло знаковое событие. ВР приняла во втором чтении законопроект #6141 , который существенно упрощает доступ нерезидентов к ОВГЗ.
Почему этот закон так важен, и как происходит доступ нерезов детально описано в статье от основного игрока на рынке ОВГЗ компании ICU
https://www.icu.ua/ru/about-icu/news/ce ... investorov

Ситигрупп к примеру берет свои 2% что снижает привлекательность для нерезов.С принятием нового закона рынок ОВГЗ для нерезов будет более интересным, ждем подписи президента.

Ну и посмотрим как нерезы будут входить в ОВГЗ.

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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:34

edvardd
Видел это. И Шабунин писал тоже.
Попроавки внесли радикалы , после чего РПЛ и ОБ дали свои голоса, до этого Закон не набирал нужного кол-ва голосов.

я не юрист и закон не читал. Нужно дождаться офииальной публикации.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:43

zzzzzz
Ну и посмотрим как нерезы будут входить в ОВГЗ.

"ДорогА ложка к обеду", а применительно к данному случаю - "обед" уже прошел. Аргентина, Турция, ЮАР, ... - список будет дополнен.
Востаннє редагувалось Hogtown в Вів 15 тра, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:45

Hogtown

Ситигруп уже 9 месяцев продает длинные ОВГЗ с доходностью 12,75-14% на Ирландской фондовой бирже
Живите своим умом!
zzzzzz
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